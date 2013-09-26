 ایران و عراق بر توازن امنیتی منطقه تاثیر بسیار جدی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع؛سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران پس از امضای سند همکاری های دفاعی ایران و عراق در نشست خبری افزود: ایران و عراق در منطقه ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک خاصی قرار دارند و می توانند بر توازن امنیتی منطقه بسیار جدی اثرگذار باشند.

وی با تبیین مذاکره با همتای عراقی اش درباره مسائل دفاعی دو جانبه گفت: در این مذاکرات درباره رویدادهای سوریه که به عنوان مسئله ای جدی در منطقه مطرح است و وضع حاکم بر آن کشور که می تواند آینده منطقه را از نظر امنیتی به شدت متأثر کند گفتگو شد.

دهقان افزود: در این مذاکرات همچنین درباره مسئله افراطی گری و جنگ هایی که با حمایت کشورهای بیگانه به ویژه با تأثیرگذاری جدی آمریکایی ها بر آنان در سطح منطقه وجود دارد و امنیت منطقه را تهدید می کند گفتگو کردیم.

وی، همکاری های امنیتی ایران و عراق به ویژه تأکید بر همکاری های دفاعی دو کشور را از دیگر موضوعات مطرح شده در این مذاکرات برشمرد.

دهقان با تأکید بر همکاری های امنیتی ایران و عراق گفت: ما تاکنون در زمینه همکاری های نظامی موافقتنامه هایی داشته ایم و سفر کنونی وزیر دفاع عراق آغازی بر اجرایی شدن توافقات پیشین است.

وی نتیجه این همکاری ها را، ارتقاء سطح همکاری های دوجانبه به ویژه همکاری های دفاعی و تعمیق مناسبات دو کشور بر شمرد که به تأمین سطوح بالاتری از امنیت در منطقه منجر می شود.