زلزله نهبندان هیچ خسارت جانی و مالی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی عظیمی بعد از ظهر پنج شنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران اظهارکرد: بالافاصله پس از وقوع زمین لرزه نیروهای امدادی به منطقه اعزام شدند و با بررسی های انجام شده مشخص شد خوشبختانه زمین لزره هیچ گونه خسارت جانی و مالی نداشته است.

وی با بیان اینکه این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است، افزود: این زمین لرزه در 58 کیلومتری کویر دهسلم رخ داده که به دلیل مسکونی نبودن هیچ خسارتی نداشته است.

خراسان جنوبی جزو سه استان زلزله خیز کشور است که گسل نهبندان یکی از گسل های فعال زلزله در این استان است.

به گفته مسئولان استانی 90 هزار واحد مسکونی روستایی در خراسان جنوبی وجود دارد که تا کنون 55 هزار واحد مقاوم سازی شده است.