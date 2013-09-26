  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۴ مهر ۱۳۹۲، ۱۷:۲۰

همزمان با هفته دفاع مقدس/

28 ویژه‌برنامه فرهنگی و ورزشی در بیرجند اجرا می‌شود

28 ویژه‌برنامه فرهنگی و ورزشی در بیرجند اجرا می‌شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند از برگزاری 28 برنامه فرهنگی و ورزشی همزمان با هفته دفاع مقدس دربیرجند خبرداد.

مهدی عجمی‌نژاد در گفتگو با مهر، با بیان این که پیشرفت های کنونی کشور در عرصه های علمی، فرهنگی و ورزشی را مدیون شهدا و خانواده های آن ها هستیم، گفت: جوانان با کسب موفقیت در زمینه های مختلف و بر افراشته کردن پرچم ایران می توانند بهترین پاسدار برای خون شهدا باشند.

وی افزود: اداره ورزش و جوانان خراسان جنوبی در راستای ارج نهادن به مقام شامخ شهدا، جانبازان و ایثارگران  هشت سال دفاع مقدس اقدام به برگزاری 28 برنامه فرهنگی همزمان با هفته دفاع مقدس در مناطق مختلف شهرستان کرده است.

مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند برگزاری مسابقات تک پرس قهرمانی شرق کشور، برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی  آدینه، برگزاری مسابقات شطرنج سرعتی، بزرگی مسابقات پینگ پنگ جانبازان و معلولان، برگزاری مسابقات طناب کشی، برگزاری مسابقات پیشرفته و نیمه پیشرفته ژیمناستیک، برگزاری مسابقات اسکیت سرعتی، برگزاری لیگ اسکواش شهرستان و برگزاری مسابقه طناب کشی را از مهم ترین برنامه های اداره ورزش جوانان شهرستان بیرجند در هفته دفاع مقدس عنوان کرد.

وی یادآورشد: ورزشکاران و جوانان فعال فرهنگی شهرستان برای تجدید پیمان با شهدا مزار شهدای شهرستان را غبار رویی خواهند کرد.

کد مطلب 2143542

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها