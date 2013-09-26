مهدی عجمی‌نژاد در گفتگو با مهر، با بیان این که پیشرفت های کنونی کشور در عرصه های علمی، فرهنگی و ورزشی را مدیون شهدا و خانواده های آن ها هستیم، گفت: جوانان با کسب موفقیت در زمینه های مختلف و بر افراشته کردن پرچم ایران می توانند بهترین پاسدار برای خون شهدا باشند.

وی افزود: اداره ورزش و جوانان خراسان جنوبی در راستای ارج نهادن به مقام شامخ شهدا، جانبازان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس اقدام به برگزاری 28 برنامه فرهنگی همزمان با هفته دفاع مقدس در مناطق مختلف شهرستان کرده است.

مدیر اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند برگزاری مسابقات تک پرس قهرمانی شرق کشور، برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی آدینه، برگزاری مسابقات شطرنج سرعتی، بزرگی مسابقات پینگ پنگ جانبازان و معلولان، برگزاری مسابقات طناب کشی، برگزاری مسابقات پیشرفته و نیمه پیشرفته ژیمناستیک، برگزاری مسابقات اسکیت سرعتی، برگزاری لیگ اسکواش شهرستان و برگزاری مسابقه طناب کشی را از مهم ترین برنامه های اداره ورزش جوانان شهرستان بیرجند در هفته دفاع مقدس عنوان کرد.

وی یادآورشد: ورزشکاران و جوانان فعال فرهنگی شهرستان برای تجدید پیمان با شهدا مزار شهدای شهرستان را غبار رویی خواهند کرد.