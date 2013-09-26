تجلیل از شخصیتهای بزرگ علمی و دینی کمک به ترویج فرهنگ اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پازوکی ظهر پنج شنبه در شورای فرهنگ عمومی شهرستان بروجرد اظهار داشت: تجلیل از شخصیتهای بزرگ دینی و علمی چون مرحوم آیتی و... نه تنها وظیفه مسئولین است بلکه به ترویج فرهنگ اسلامی کمک می کند.

وی همچنین بر ضرورت تجلیل و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تاکید و تصریح کرد: باید برای حفظ ارزشهای دفاع مقدس ارگانها و نهادهای فرهنگی در طول سال از مقام شهدا تجلیل کنند.

سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد ادامه داد: بیان خاطرات توسط نام آوران جنگ تحمیلی، ایجاد یک نمایشگاه دائمی در حوزه دفاع مقدس و بازدید دانش آموزان در طول سال از این نمایشگاه از جمله کارهایی است که باید صورت گیرد.

وی همچنین به قرارگیری در جبهه جنگ نرم اشاره کرد و افزود: امروز دشمنان ما در حوزه فرهنگی با ترویج بازیهای رایانه ای غربی و استفاده از امکانات فضای مجاز توانسته اند تا حدودی به پیش بروند.

پازوکی یادآور شد: در این راستا مقابله با هجمه فرهنگی دشمنان رسالت همه متولیان و آحاد مردم جامعه است.

سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد افزود: در این راستا برای غالب شدن و ترویج فرهنگ ایثار، دین و شهادت به انجام کارهای بزرگی در جامعه نیاز داریم.