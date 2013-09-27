به گزارش خبرنگار مهر آیت الله عظمی ناصر مکارم شیرازی شامگاه پنجشنبه در مراسم میزبانی لاله ها وداع با شهدای گمنام افزود: بحث امر به معروف و نهی از منکر باید به صورت جدی دنبال شود اما در این میان برخی خیال می کنند که با یقه گیری، حرف تند زدن می توان این کار را انجام داد در حالی که امر به معروف و نهی از منکر باید بدون اینکه با آبروی طرف بازی و تعصب او تحریک شود انجام گردد.

وی تاکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر ضامن اجرای فرامین اسلام است که بخش عمده ای از آن بر عهده مردم گذاشته شده است.

مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: نظام اقتصادی، آموزش و پرورش و تمام برنامه ریزیها در امر به معروف و نهی از منکر خلاصه می شود.

آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه برخی از جوانان امر به معروف و نهی از منکر را دخالت در امور دیگران عنوان می کنند، گفت: کسانی که این منطق را دارند از یک واقعیت مهم بی خبرند چرا که در یک زندگی دسته جمعی تمامی رفتارها بر جامعه تاثیر گذار است و خودمان را نباید با حرفهای بی اساس فریب دهیم.

مرجع تقلید شیعیان در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی از معروفهای فراموش شده تاکید کرد:ازدواج جوانان در سنین پایین و اشتغال آنان از جمله معروفاتی است که به فراموشی سپرده شده در حالی که باید خانوادها با آسان گرفتن امر ازدواج این معروف مهم را ترویج کنند.

وی افزود: دولت وظیفه دارد در بودجه کل کشور مبالغی مهمی را برای کار، ازدواج، تحصیل، مسکن جوانان اختصاص دهد.

بد حجابی دلیل افزایش طلاق در جامعه است

مرجع تقلید شیعیان در بخشی دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث بد حجابی در جامعه، گفت: یکی از منکرات مهم بد حجابی و در برخی مواقع بی حجابی در جامعه است که برخی به این مهم توجه ندارند.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: دلیل افزایش آمار طلاق در جامعه بد حجابی است زیرا منشا تمامی ارتباطهای نامشروع بد حجابی است.

وی ادامه داد: امروز یکی از خطراتی که جامعه را تهدید می کند فرزندان طلاق است چرا که اینان در جامعه گرفتار مشکلات متعددی می شوند.

مرجع تقلید شیعیان تاکید کرد: حجاب جامعه را به آرامش می رساند و در این راه هیچ دستگاهی نباید کوتاهی کند.



قوه قضاییه با رشوه خواری محکمتر برخورد کند

آیت الله مکارم شیرازی در بخشی دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث رشوه خواری، گفت: قوه قضاییه باید محکمتر از قبل با رشوه خواران برخورد کند.

مرجع تقلید شیعیان تاکید کرد: قوه قضاییه شش قاضی آلوده خود را اخراج کرد تا پاکی این دستگاه باقی باشد بنابراین باید نظارتی بر دستگاهای دیگر نیز وجود داشته باشد.