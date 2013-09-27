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۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۳

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مزار شهدای ضیابر به مناسبت هفته دفاع مقدس گلباران شد

مزار شهدای ضیابر به مناسبت هفته دفاع مقدس گلباران شد

صومعه سر- خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته دفاع مقدس مزار شهدای ضیابر از سوی بسیج خواهران پایگاه ام عماره این دهستان، گلباران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده پایگاه ام عماره عصر پنجشنبه در این مراسم  گفت: گلباران و غبار روبی مزار شهدا با هدف تجدید پیمان با آرمان های رهبر کبیر انقلاب و شهدای هشت سال دفاع مقدس برگزار شد.

شیوا بشاش افزود: اگر امروزه در کشور امنیت و آسایش و رفاه وجود دارد و جامعه مسیر توسعه را طی می کند این کار به برکت خون شهدا میسر شده است.

وی اظهارداشت: شهدا نقش مهمي در پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي دارند.

فرمانده پایگاه ام عماره  ضیابر گفت: ياد و خاطره شهیدان و روح جوانمردي و راهي كه آنان پيمودند هنوز در برنامه ‌ها، اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامی ملت ایران موج مي زند.

وی یادآورشد: شهدا هميشه در  ذهن و  باور ملت بزرگ ایران هستند و هيچ وقت فراموش نخواهند شد.

در ادامه خواهران بسیجی با حضور بر مزار شهیدان انقلاب اسلامی ضمن نثار شاخه های گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.

کد مطلب 2143597

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