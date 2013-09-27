مزار شهدای ضیابر به مناسبت هفته دفاع مقدس گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده پایگاه ام عماره عصر پنجشنبه در این مراسم گفت: گلباران و غبار روبی مزار شهدا با هدف تجدید پیمان با آرمان های رهبر کبیر انقلاب و شهدای هشت سال دفاع مقدس برگزار شد.

شیوا بشاش افزود: اگر امروزه در کشور امنیت و آسایش و رفاه وجود دارد و جامعه مسیر توسعه را طی می کند این کار به برکت خون شهدا میسر شده است.

وی اظهارداشت: شهدا نقش مهمي در پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي دارند.

فرمانده پایگاه ام عماره ضیابر گفت: ياد و خاطره شهیدان و روح جوانمردي و راهي كه آنان پيمودند هنوز در برنامه ‌ها، اهداف و آرمان هاي انقلاب اسلامی ملت ایران موج مي زند.

وی یادآورشد: شهدا هميشه در ذهن و باور ملت بزرگ ایران هستند و هيچ وقت فراموش نخواهند شد.

در ادامه خواهران بسیجی با حضور بر مزار شهیدان انقلاب اسلامی ضمن نثار شاخه های گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.