آزمون دکتری پردیس های دانشگاه خوارزمی تکمیل ظرفیت دارد

دکتر علیرضا الهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تکمیل ظرفیت دکتری پردیس های تهران و کرج دانشگاه خوارزمی اوایل هفته آینده (یکشنبه یا دوشنبه) 6 یا 7 مهرماه 92 اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: داوطلبانی که در هر رشته 50 درصد نمره را کسب کرده باشند و رشته های مذکور نیز ظرفیت داشته باشد پذیرش خواهند شد.

سرپرست پردیس تهران دانشگاه خوارزمی درباره رایزنی با مسئولان وزارت علوم درخصوص افزایش ظرفیت های پذیرش آزمون دکتری پردیس های تهران و کرج این دانشگاه گفت: با مسئولان دفتر شورای گسترش وزارت علوم جلسه ای را برگزار کرده ایم ولی هنوز مطلبی اعلام نکرده اند که ما بتوانیم براساس آن اقدام کنیم و هفته آینده آن را پیگری خواهیم کرد.

به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی پردیس های دانشگاه خوارزمی در تاریخ ۱۷ تیرماه برگزار شد، حدود یک هزار و ۳۰۰ نفر در آزمون دکتری تخصصی شرکت کردند که نتایج نهایی پذیرفته شدگان در روزهای اخیر اعلام شد که داوطلبان نسبت به کاهش پذیرش دانشجو برخلاف ظرفیت های اعلام شده اعتراض داشتند.