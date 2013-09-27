مزار نمادین جاوید الاثر شهید رهبر در گلزار شهدای آبادان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل صدا و سیما مرکز آبادان در این آیین با بیان اینکه آبادان رنگین کمانی از سرداران کل کشور است، گفت: بسیاری از اولین های کشور مربوط به آبادان است که از جمله آن می توان به اولین گزارشگر شهید (شهید رهبر) و اولین شهردار شهید (شهید دشتی) که آبادانی نیز بودند اشاره کرد.



احمد حائری افزود: جاویدالاثر شهید غلامرضا رهبر متولد سال 1336 است که در 31 دی ماه سال 1365 در عملیات کربلای 5 در حالی که مشغول تهیه گزارشات مربوط به عملیات بود به درجه رفیع شهادت رسید اما پیکر او هنوز مفقودالاثر است.



وی اظهار داشت: به پاس ارج نهادن به مقام شامخ و تلاشهای ارزشمند این شهید بزرگوار درخواست ساخت سنگ قبر و مزاری نمادین برای شهید رهبر به بنیاد شهید انقلاب اسلامی ارائه شد که امروز شاهد این اجابت هستیم.



حائری تصریح کرد: سعی کردیم تا با این عمل گوشه ای از فعالیتهای این شهید ارزشی که در دوران دفاع مقدس و شکست حصر آبادان خدمات ارزنده ای را به انجام رسانده را به گوش مردم برسانیم.



مدیر کل صدا و سیما مرکز آبادان یادآور شد: شهید غلامرضا رهبر با صدای دلنشین خود از طریق رادیو به رزمندگان و مردم در دوران دفاع مقدس دلگرمی می داد، هر قدر که برای شهدا کار کنیم باز کم است، همه باید دست به دست هم دهیم و برای سربلندی نام و یاد آنان تلاش کنیم.



حائری گفت: ما وارثان خون شهدایی هستیم که با جان فشانی و ایثارگری عزت و سربلندی را به نظام جمهوری اسلامی و ملت بخشیدند، شهدا نیازمند ما نیستند بلکه این ما هستیم که به شفاعت آنان نیاز داریم.



در ادامه جمع حاضر ضمن قرائت فاتحه و نثار صلوات بر ارواح طیبه شهدای هشت سال دفاع مقدس به غبار روبی، عطر افشانی و نثار گل به مزار شهدا پرداختند.

