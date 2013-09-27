مجتبی ساده خو در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت های رنکینگ بدمینتون دختران قهرمانی کشور امسال برای نخستین بار توسط فدراسیون بدمینتون برگزار می شود و این فدراسیون میزبانی مرحله نخست آن را با هیئت بدمینتون استان قم سپرده است.

وی ادامه داد: با توجه به فراخوانی که به هیئت های بدمینتون استان های سراسر کشور انجام شده، استقبال از این پیکارها بسیار چشمگیر بوده و بیش از 200 دختر بدمینتون باز در قالب تیم های مختلف به قم سفر کرده و در این مسابقات حضور یافته اند.

دبیر هیئت بدمینتون استان قم یاد آور شد: بر همین اساس ترکیب تیم های دو رده سنی نونهالان و نوجوانان بدمینتون قم برای حضور در اولین مرحله از نخستین دوره پیکارهای رنکینگ بدمینتون قهرمانی دختران کشورمان مشخص شده است.

وی اضافه کرد: در واقع پس از چندین انتخابی که در ماه های اخیر از بین دختران مستعد و توانمند بدمینتون باز استان قم به انجام رسید، در نهایت با تصمیم کمیته استعدادیابی هیئت بدمیینتون قم ترکیب تیم نونهالان و نوجوانان جهت حضور پر قدرت در اولین دوره رنکینگ دختران کشور مشخص شد.

ساده خو بیان داشت: در ترکیب رده سنی نونهالان خانم ها نرگس افشاری، مبینا عبدالهی، فاطمه جنتی، ملیکا شیبانی، هلیا حسینی، فاطمه معصومی، عارفه خادم، هانیه معماریان، الهام طاهری، سارا حاج حسنی، فاطمه فرزان، سمانه احمدی نیا و یگانه خاکی حضور دارند، ضمن اینکه دختران نونهال بدمینتون قم در این رقابت ها با مربیگری خانم زهره صادقی با حریفان پیکار می کنند.

وی عنوان کرد: همچنین در ترکیب تیم بدمینتون رده سنی نوجوانان دختر استان قم در این مسابقات، شبنم رحمتی، الهه ازاد، عاطفه فرهمندی و هانیه علی حسینی حضور دارند که با مربیگری خانم آزاده ترکمنی به مصاف حریفان می روند و با رقبای خود از سراسر کشور به رقابت می پردازند.

دبیر هیئت بدمینتون استان قم ابراز داشت: اولین مرحله از نخستین دوره رقابت های رنکینگ بدمینتون دختران قهرمانی کشور به مدت دو روز با حضور چهره های آینده دار این رشته در دو رده سنی به میزبانی قم در تالار بدمینتون فرهمند موحد به انجام می‌رسد و هدف ما از میزبانی این پیکارها این است که در نهایت برگزاری مسابقات کشوری در قم تجربه ای مفید برای تقویت و پیشرفت بدمینتون قم باشد.

