شهر اهواز با مدیریت جهادی توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفری شامگاه پنج شنبه در آئین رونمایی از کتاب «پشت ابرهای خاکستری» که در تالار مهتاب اهواز برگزار شد، اظهار کرد: کتاب «پشت ابرهای خاکستری» کتابی ارزشمند برای نسل جدید است تا بتوانند حوادث دوران دفاع مقدس را به خوبی درک و لمس کنند.
صفری ضمن قدردانی از رزمندگان و فرماندهان سپاه در مراسم رونمایی کتاب افزود: افتخارات ما باید مکتوب شوند تا برای نسل جدیدی که اطلاعات کمتری نسبت به پیشینه خود دارند به عنوان الگو عمل کند.
وی تاکید کرد: نسل امروز می تواند با رشادتهای شهدا و ایثارگران در قالب بستههای فرهنگی از جمله کتاب از گذشته خود با خبر شوند.
سرپرست شهرداری اهواز با بیان اینکه علی هاشمی افتخار خوزستان و دفاع مقدس است، گفت: توسعه فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت یکی از وظایف مدیریت شهری شهرستان اهواز است.
صفری تصریح کرد: شهرداری اهواز با حمایت از نویسنده کتاب «پشت ابرهای خاکستری» حرکتی کوچک در راستای نشر ارزشهای دفاع مقدس انجام داده که برابر رشادتهای شهدا بسیار ناچیز است.
وی بیان کرد: شهرداری اهواز همواره در راستای حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس اقدامات خوب و ارزندهای ارائه کرده است.
صفری گفت: امیدوارم این حرکت کوچک در مسیر پاسداشت راه شهدا باشد.
اهواز - خبرگزاری مهر: سرپرست شهرداری اهواز گفت: با گرفتن سرمشق از راه و روش شهدا امیدوارم با مدیریت جهادی بتوانیم شهرمان را آباد کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفری شامگاه پنج شنبه در آئین رونمایی از کتاب «پشت ابرهای خاکستری» که در تالار مهتاب اهواز برگزار شد، اظهار کرد: کتاب «پشت ابرهای خاکستری» کتابی ارزشمند برای نسل جدید است تا بتوانند حوادث دوران دفاع مقدس را به خوبی درک و لمس کنند.
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