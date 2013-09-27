شهریه دوره های فراگیر پیام نور بیمه می شود/ ممنوعیت استفاده از واژه "تضمین قبولی"

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی برخی موسسات مجاز برگزار کننده دوره های آمادگی فراگیر پیام نور اقدام به ارسال پیامکهایی مبنی بر ثبت نام از متقاضیان با بیمه شهریه کرده اند. استفاه از "بیمه شهریه" برای بسیاری از داوطلبان که نخستین بار است در این کلاسها شرکت می کنند، کاملاً ناآشنا به نظر می رسد.

در همین باره، علی معصومیان - رئیس مرکز آموزشهای عالی آزاد و عالی خاص دانشگاه علمی کاربردی با مجاز دانستن استفاده از عنوان بیمه شهریه در تبلیغات موسسات پیام نور، در گفتگو با خبرنگار مهر، به جزئیات ضوابط همکاری موسسات با شرکتهای بیمه ای اشاره کرد.

وی در این باره، گفت: با توجه به بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص عدم استفاده تبلیغاتی از عبارات "بیمه" و "تضمین قبولی"، ضمن تأکید بر اینکه موسسات نبايد راساً فعالیت غیر آموزشی از جمله فعالیتهای بیمه ای داشته باشند، در عین حال می توانند نسبت به عقد قرارداد با شرکتهای بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی ایران با رعایت تمام ضوابط آموزشی و مقررات قانونی و با توجه به موارد زیر جهت بیمه خدمات آموزشی خود اقدام کنند.

معصومیان درباره مفاد این قراردادها، اظهار داشت: عقد قرارداد با شرکتهای بیمه، مفاد و شرایط بیمه نامه باید با هماهنگی با مرکز آموزشهای عالی آزاد انجام پذیرد.

به گفته وی، مؤسسات در تبلیغات این همکاری باید فقط در چارچوب قرارداد فی مابین مؤسسه و شرکت بیمه حرکت کنند و از هرگونه عبارتی که برداشت تضمین قبولی شود پرهیز کنند، بیمه نامه و مفاد قراردادی آن را در محل مناسبی در موسسه نصب شود که به راحتی برای داوطلبان و ناظران قابل رویت باشد.

رئیس مرکز آموزشهای عالی آزاد و عالی خاص با بیان اینکه استفاده از خدمات بیمه ای به صورت داوطلبانه و به دور از هرگونه اجبار باید صورت گیرد، ادامه داد: در استفاده از عنوان بیمه از هرگونه ایجاد اطمینان خاطر و تضمین در خصوص قبولی و یا هر اقدام دیگری که به نوعی ایجاد تعهد در زمینه قبولی قطعی دانشپذیر را تداعی می کند، خودداری شود.

وی تاکید کرد: تمام مفاد مندرج در بیمه نامه و شرایط بیمه گر و بیمه گذار باید به اطلاع دانشپذیر رسیده و دانشپذیر با امضای ذیل آن آگاهی از مندرجات شرایط بیمه را اعلام کند، در غیر این صورت موسسه باید خسارت وارد شده به دانشپذیر را بپردازد و در انتهای قرارداد گزارشی به مرکز از نحوه بازپرداخت شهریه توسط شرکت بیمه ارائه شود.

معصومیان خاطرنشان کرد: از آنجا که طرفین با علم و آگاهی نسبت به شرایط قرارداد مبادرت به عقد این قرارداد کرده اند، مرکز آموزشهای عالی آزاد و عالی خاص مسئولیتی در قبال بیمه گذار، بیمه گر و بیمه شده در خصوص مندرجات بیمه نامه ندارد.

به گزارش مهر، ثبت نام کنکور فراگیر دانشگاه پیام نور از 14 مهر تنها برای مقطع کارشناسی ارشد آغاز می شود و داوطلبان باید برای ثبت نام در این دوره ها به سامانه سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.