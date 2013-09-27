شرایط جدید تبادل برق ایران و اتحادیه اروپا/ 2 سناریوی حضور برقی در قاره سبز

حمید چیت‌چیان در گفتگو با مهر درباره برنامه‌های دولت به منظور توسعه روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا و نقش برق در تسهیل و توسعه روابط دیپلماتیک و سیاسی، گفت: در حال حاضر ایران یکی از بزرگترین ظرفیت های نصب شده تولید برق جهان را در اختیار دارد.



وزیر نیرو با اعلام اینکه هم اکنون ظرفیت نصب شده تولید برق ایران به بیش از 70 هزار مگاوات افزایش یافته است، تصریح کرد: از سوی دیگر ایران یکی از بزرگترین شبکه های انتقال و توزیع برق را در سطح منطقه در اختیار دارد.



این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه هم اکنون از نظر فنی مشکلی برای اتصال شبکه برق ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود ندارد، اظهار داشت: از این رو باید مذاکراتی با کشورهای مختلف همسایه همچون ترکیه، گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و روسیه برای اتصال و سنکرون شبکه برق انجام شود.



این مقام مسئول در پاسخ به این سوال مهر که آیا گزینه قطعی اتصال شبکه برق ایران به کشورهای اروپایی تعیین شده است، توضیح داد: یکی از مسیرها اتصال به شبکه برق روسیه بوده و مسیر دوم کشور ترکیه است.



وزیر نیرو با یادآوری اینکه هم اکنون ایران ارتباط الکتریکی و برقی مطلوبی با ترکیه دارد، تبیین کرد: به زودی مذاکراتی با کشورهای مختلف برای اتصال شبکه برق ایران به اتحادیه اروپا آغاز خواهد شد.



چیت پیان با اشاره به اینکه در حال حاضر شبکه برق ایران به تمامی کشورهایی که دارای مرز خشکی مشترک بوده، وصل شده است، بیان کرد: از نظر فرکانش هم شبکه برق ایران در شرایط بسیار مطلوبی قرار دارد.



همایون حائری مدیرعامل توانیر هم درباره اتصال شبکه برق ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، گفت: هم اکنون برق ایران در زمینه کنترل و هدایت در رده‌های بالای بین‌المللی و جهانی قرار دارد و شاخص‌های لازم برای اتصال شبکه برق به اروپا را در اختیار دارد.



این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ارتباط با اروپا باید از طریق یکی دو کشور واسطه انجام گیرد یادآور شد: اگر بخواهیم از طریق روسیه به اروپا وصل شویم باید با جمهوری آذربایجان وارمنستان نیز تبادل برق داشته باشیم.



مدیرعامل توانیر با بیان اینکه اتصال شبکه برق ایران به اتحادیه اروپا از مسیر ترکیه هم وجود دارد، تصریح کرد: هم اکنون بخشی از ترکیه به برق ایران متصل بوده و شبکه برق این کشور همسایه هم به اروپا سنکرون شده است؛



به گفته این مقام مسئول مقدار فرکانس شبکه برق ایران از 0.3± 50 به 0.1 ± 50 هرتز رسیده است بنابراین می‌توانیم به شبکه برق اروپا متصل شویم.