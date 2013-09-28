به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن سينماي جوانان ايران، پنج فيلم كوتاه از چهار كشور بوسني و هرزگوين، تركيه، لبنان و امارات متحده عربي در بخش جنبي جشنواره فيلم كوتاه تهران با عنوان "جهان اسلام" به نمايش در خواهد آمد.

"آسمان" ساخته دينو كاسالو از بوسني، "تغذيه "500 ساخته رافد الحرتي از امارات،"ضجه" ساخته آيدين كتناگ از تركيه، "فرياد" ساخته بلال بلوت از تركيه، "ليتنا كنا معک" ساخته حسين سماحه از لبنان پنج فيلم انتخاب شده براي نمايش در اين بخش است.

فيلم‌هاي فوق روز سه شنبه 23 مهرماه از ساعت 13 الي 15 در سالن شماره دو پرديس سينما ملت براي علاقه مندان به نمايش در خواهد آمد. سي امين جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران از 22 تا 28 مهرماه توسط انجمن سينماي جوانان ايران و به دبيري هاشم ميرزاخاني در تهران برگزار مي شود.