همایش پیاده رویی خانوادگی در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعه همایش پیاده رویی خانوادگی با حضور اقشار مختلف مردم سنندج برگزار شد.

در این همایپ پیاده رویی خانوادگی که از پارک کودک سنندج به سمت ورزشگاه 22 گولان این شهر برگزار شد، اقشار مختلف مردم حضور داشتند.

در همایش راهپیمایی خانوادگی در سنندج علاوه بر اقشار مختلف مردم، جمعی از مدیران استان و فرماندهان نظام یو انتظامی استان کردستان و شهرستان سنندج ناز جمله فرمانده سپاه بیت المقدسريال، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، فرماندار سنندج، مدیر کل ورزش و جوانان و رئیس شورای اسلامی شهر سنندج نیز حضور داشتند.

در محل تجمع مردم حاضر در همایش پیاده رویی خانوادگی در ورزشگاه 22 گولان سنندج برنامه های متعدد فرهنگی اجرا شد و در نهایت به قید قرعه به شمار از شرکت کنندگان جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

در مراسم پایانی این همایش همچنین مراسم دف نوازی و مولودی خوانی برگزار شد و گروهی از ورزشکاران ورزش های زورخانه ای استان کردستان نیز به اجرای برنامه پرداختند.

در همایش پیاده رویی خانوادگی در سنندج یاد و خاطره شهیدان هشت سال دفاع مقدس استان کردستان گرامی داشته شد.