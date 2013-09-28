به گزارش خبرنگار مهر، شماره تازه فصلنامه «سینما و ادبیات» ویژه سینمای ژاپن روی دکه رفت. در این ویژه نامه تمام آثار این فیلمساز به همراه موج نو سینمای ژاپن بررسی شده است.

در بخش «سینمای ایران» این مجله مبحث واقع گرایی در سینمای ایران در میزگردی با حضور رخشان بنی‌اعتماد، فریدون جیرانی، علیرضا داوودنژاد و جواد طوسی مورد بررسی قرار داده شده است.

یادداشت‌هایی از محمد‌علی سجادی، عباس بهارلو، شاهپور عظیمی، شهرام مکری و حسین مهکام کامل کننده موضوع این شماره است.

اما موضوع کلیدی «زمان در روایت» محور پرونده ادبی مجله است. موضوعی که در نشست مدیا کاشیگر، حسین پاینده و سینا دادخواه و در مقالات و نوشته‌های نویسندگان این شماره از جمله احمد اخوت، احمد آرام، عباس پژمان، ابوتراب خسروی، مشیت علایی، محمد محمدعلی، ضیا موحد و ... مطرح شده است.

گفتگوی ویژه این شماره مجله سینما و ادبیات مصاحبه خواندنی و جذاب علی عبداللهی با گونترگراس است. گفتگو با محمود دولت‌آبادی درباره رابطه روشنفکری و هنر و گفتگو با ایران درودی درباره تاریخ و خاطره از دیگر بخش‌های مجله است.

مصاحبه با مژده دقیقی و گفتگو با کاوه میرعباسی درباره آدگارآلن پو و داستان‌های پلیسی و جنایی مطالب بخش نقد کتاب را تشکیل می‌دهد. فصلنامه «سینما و ادبیات» ویژه پائیز 1392 در 240 صفحه و با بهای 7000 تومان روی دکه رفته است.