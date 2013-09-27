هفته دفاع مقدس یادآور دوران تحمل، صبرو شکیبایی خانواده معظم شاهد است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار کیا عاشوری ظهر امروز در جمع خانواده های شاهد و ایثارگر این شهرستان افزود: گرامیداشت هفته دفاع مقدس، فریاد مظلومیت مردم ایران را در دوران جنگ تحمیلی به گوش جهانیان می‌ رساند.

وی اظهارداشت: در هشت سال جنگ نابرابر رزمندگان اسلام با دست خالی تنها با ایمان و معنویت مقابل رژیم جنگ طلب بعث عراق ایستادگی و حتی یک وجب ازخاک این سرزمین را به دست دشمن ندادند.

فرمانده سپاه صومعه سرا با اشاره به اینکه عزت و اقتدار ملت ایران مرهون دوران دفاع مقدس و برکت خون شهداست، گفت: پیشرفت‌ های جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌ های علمی، هسته‌ ای، هوا و فضا، المپیادهای مختلف به برکت خون پاک شهیدان گرانقدر است.

وی همچنین عنوان کرد: صیانت و تداوم راه شهیدان بزرگترین خدمت برای نهادینه كردن فرهنگ دفاع مقدس و پاسداشت خون این عزیزان در جامعه است.

عاشوری در ادامه یادآورشد: بزرگداشت ایام دفاع مقدس می تواند در انتقال حماسه ها و ایثارگری های رزمندگان به نسل جوان جامعه بسیار تاثیر گذار باشد.