درخواست اتحادیه فوتبال از فدراسیون برای تشکیل کمیته اخلاق

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست اعضای شورای معاونان و مشاوریت اتحادیه باشگاه‌های فوتبال ایران دردوره جدید پنج شنبه ۴ مهر به ریاست عزیزالله محمدی درمحل اتحادیه برگزار شد. در این جلسه پیرامون اتفاقات و رویدادهای فوتبال کشور درهفته گذشته بحث وتبادل نظربه عمل آمد و مقرر شد درخصوص تشکیل کمیته اخلاق درفدراسیون فوتبال نامه‌ای تنظیم و برای فدراسیون ارسال شود.

در این نامه آمده است: « نظر به اینکه صیانت از حقوق اهالی فوتبال جزو وظایف اساسی و غیر قابل اغماض این اتحادیه تلقی می‌شود و از دیگر سو بسیاری از این حقوق در اساسنامه فدراسیون جمهوری اسلامی ایران مندرج است، لذا عمل به مفاد اساسنامه فدراسیون فوتبال از حیث تامین حقوق خانواده فوتبال و علی الخصوص باشگاه‌ها بسیار حیاتی به نظر می رسد.

با عنایت به توضیح فوق، متاسفانه برخی از مفاد بسیار مهم اساسنامه فدراسیون فوتبال از بدو تصویب تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است که قطعاً موجبات خدشه به حقوق اعضا و اهالی فوتبال را فراهم می‌نماید و از این جمله می‌توان به عدم تشکیل کمیته اخلاق اشاره کرد که خلاء آن خصوصاً در این برهه بسیار احساس می‌شود.

جنابعالی استحضار دارید که رسیدگی به مواردی از قبیل رشاء، ارتشاء، شرط بندی و بطور کلی فساد در فوتبال در صلاحیت انحصاری کمیته اخلاق می‌باشد که جدیدترین مقررات آن از سال ۲۰۱۲ میلادی لازم الاجراء گردیده است اما متاسفانه فدراسیون فوتبال با وجود تکلیفی که در این خصوص بر اساس اساسنامه فدراسیون و اساسنامه فیفا و کدهای اخلاقی فیفا برعهده داشته است عمل ننموده است

از سوی دیگر تشکیلات موسوم به ستاد رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فوتبال با وجود نیت خیرخواهانه تشکیل دهندگان آن فاقد مبنا و خاستگاه حقوقی و قانونی می‌باشد که این خود مبنای مشکلات حقوقی از جمله عدم صلاحیت حقوقی مرجع رسیدگی و غیره خواهد بود و نیز براساس مقررات و به منظور پرهیز از هرگونه شائبه و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع اصولا اعضای هیات رییسه و اعضای مسوول در سایر بخش‌های فدراسیون نمی‌توانند همزمان در این بخش فعالیت نمایند.

لذا و به منظور صیانت از قانون و اساسنامه فدراسیون و فیفا و حفظ حقوق قانونی همه اهالی فوتبال از شما درخواست می‌شود که در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیته اخلاق برابر مقررات اقدام نموده و رسیدگی به پرونده‌های راجع به فساد در فوتبال را به این کمیته محول فرمایید.

اتحادیه فوتبال در پایان اعلام می نماید که رسیدگی به مسائل راجع به فساد در فوتبال مادامی که به مرجع صالح و البته مستقل که بتواند بدون رعایت مصلحت اندیشی به همه جنبه های موضوع ورود نماید، محول نگردد به نتیجه لازم نخواهد رسید».