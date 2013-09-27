ساکنان مناطق محروم تولم شهر صومعه سرا رایگان ویزیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز هفته دفاع مقدس پنج پزشک عمومی و متخصص این شهرستان به روستای گازگیشه تولم شهر اعزام و بیماران این منطقه را رایگان ویزیت کردند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان صومعه سرا ظهر روز جمعه در حاشیه اجرای این طرح گفت: طرح ویزیت رایگان امری خداپسندانه، ارزشمند و در نوع خود منحصر به فرد است.

مهدی مقدم راد هدف از اعزام این تیم پزشکی را محروميت زدايی، تقويت معنويت و عواطف انسانی دانست و افزود: شبکه بهداشت و درمان شهرستان صومعه سرا همواره کمک به محرومان را که از آرمان های نظام جمهوری اسلامی است، سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.

وی در ادامه به ویزیت رایگان 98 نفر از اهالی روستای گازگیشه این شهرستان خبر داد و اظهارداشت: اثر بخشي اين كار خداپسندانه بسيار زياد است زيرا كساني كه مي توانند در آسايش به درمان بيماران خود به پردازند، خستگي ها را متحمل مي شوند و با عشق و ايمان به همنوعان خود كمك مي كنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان صومعه سرا در ادامه يادآور شد: حركت مثبت تيم های بسیج جامعه پزشكي باعث تسهيل در امور درماني روستائيان و كاهش هزينه هاي آنان خواهد شد.