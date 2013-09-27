  1. استانها
  2. گیلان
۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۰۰

در هفته دفاع مقدس/

ساکنان مناطق محروم تولم شهر صومعه سرا رایگان ویزیت شدند

ساکنان مناطق محروم تولم شهر صومعه سرا رایگان ویزیت شدند

صومعه سرا – خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته دفاع مقدس ساکنان مناطق محروم تولم شهر شهرستان صومعه سرا بصورت رایگان ویزیت شدند.

 به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین  روز هفته دفاع مقدس پنج پزشک عمومی و متخصص این شهرستان به  روستای گازگیشه تولم شهر اعزام و بیماران این منطقه را  رایگان ویزیت کردند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان صومعه سرا ظهر روز جمعه در حاشیه اجرای این طرح گفت: طرح ویزیت رایگان امری خداپسندانه، ارزشمند و در نوع خود منحصر به فرد است.

 مهدی مقدم راد هدف از اعزام این تیم پزشکی را محروميت زدايی، تقويت معنويت و عواطف انسانی دانست و افزود: شبکه بهداشت و درمان شهرستان صومعه سرا همواره کمک به محرومان را که از آرمان های نظام جمهوری اسلامی است، سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.

وی در ادامه به ویزیت رایگان 98 نفر از اهالی روستای گازگیشه این شهرستان خبر داد و  اظهارداشت: اثر بخشي اين كار خداپسندانه بسيار زياد است زيرا كساني كه مي توانند در آسايش به درمان بيماران خود به پردازند، خستگي ها را متحمل مي شوند و با عشق و ايمان به همنوعان خود كمك مي كنند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان صومعه سرا در ادامه يادآور شد: حركت مثبت تيم های بسیج جامعه پزشكي باعث تسهيل در امور درماني روستائيان و كاهش هزينه هاي آنان خواهد شد.

کد مطلب 2143792

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها