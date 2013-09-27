رژه نیروهای مسلح در آبادان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده بسیج ناحیه مقاومت آبادان در این آیین گفت: در سال 59 هنگامی که صدام به دستور استکبار جهانی به مرزهای کشورمان حمله کرد پیش بینی می کرد که مرزهای خوزستان را فتح و کار نظام جمهوری اسلامی را یکسره خواهد کرد.



سرهنگ پاسدار عادل عساکره افزود: نیروهای مسلح با بسیج مرد و زن، پیر و جوان و با نیتی خالص برای نصرت و وفای الهی با دستی تهی اما مملواز یاد خدا و عشق به وطن پیکار کردند که نتیجه آن تحقق وعده و سنت الهی بود که اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری خواهد کرد.



وی اظهار کرد: امروز دیگر خبری از صدام و حامیانش وجود ندارد آنان با خاری به زباله دان تاریخ سپرده شدند اما ملت سرافراز ایران اسلامی هر روز مستحکمتر از پیش در عرصه های بین المللی قله های موفقیت را فتح می کنند.



سرهنگ عساکره تصریح کرد: هر چه داریم از برکات الهی است و آن نتیجه خون شهدایی است که برای خدا و در راه او و آزادی و دفاع از کیان مملکت اسلامیمان جانانه مبارزه کردند و به درج رفیع شهادت نائل شدند.



در این آئین که جمعی از مسئولان استانی و شهرهای آبادان و خرمشهر حضور داشتند به مقام شامخ شهدای هشت سال دفاع مقدس ادای احترام شد.



پس از آن نیروهای مسلح مستقر در میدان اعم از پیاده، موتوری ،امدادی و رزمی با همراهی گروه عشایری و بسیج ورزشکاران و دانش آموزی و نوگلان مهد قرآن حضرت نرگس(س) از مقابل کلام الله مجید و جایگاه رژه رفتند.



مردم حاضر در رژه با سر دادن ندای الله اکبر ضمن تجدید خاطره با شهدا و رزمندگان، ایثارگران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس، شادی خود را از این رخداد بزرگ تاریخی که سرفصل پیروزیهای بعدی رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی بود را به گوش جهانیان رساندند.



