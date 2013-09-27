افتتاح مركز جدید مهارت باليني پزشكي تهران/ شبیه سازی بيمارستان براي آزمون عملي

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر در مراسم افتتاحيه مركز مهارت هاي باليني دانشكده پزشكي، دكتر فاطمه نيري رئیس دانشكده، گفت: اين ساختمان يك پروژه 100 درصد آموزشي است و به منظور يك ضرورت تام براي دانشجويان پزشكي طراحی شده و معاونت علمي فناوري رياست جمهوري اعتباراتي براي تجهيز اين ساختمان در نظر گرفت.

دكتر نيري با تاكيد بر ضرورت وجود مركز مهارت هاي باليني در دانشكده پزشكي گفت: با توجه به تعداد روز افزون دانشجويان پزشكي، توانمندسازي و ارتقاء كيفيت آموزش نيز مدنظر دانشگاه است. از اين رو دانشجويان بايد در كارهاي عملي توانمند شوند و قبل از ورود بر بالين بيمار آموزش هاي لازم را در مكاني و بر روي مولاژ تمرين كنند.

رئیس دانشكده پزشكي اضافه کرد: كاهش درصد خطا بر روي بيماران مهمترين هدف در راه اندازي و تجهيز مركز آموزش مهارت هاي باليني است و به دلیل ناکافی بودن فضای قبلي و در جهت تجهيز بهتر مركز ساختمان جديد با استفاده از وسايل جديد و پيشرفته راه اندازي شد و با برگزاري دهيمن دوره آزمون عملي پيش كارورزي به بهره برداري رسيد.

وی خاطرنشان كرد: استفاده از تجهيزات مراكز مجازي مانند ابزار مولتي مديا،وسايل صوتي و تصويري جهت ثبت مراحل طي آزمون توسط دانشجو و بازبيني و ارائه بازخورد آن به فرد مي تواند در بهره برداري بهينه از اين فضا موثر باشد. مركز رشد تجهيزات پزشكي دانشگاه نيز همكاري لازم را در راستاي تامين مولاژها اعلام كرده است.

در ادامه دكتر لباف رئیس مركز مهارت هاي باليني دانشكده پزشكي تهران گفت: نخستين مركز مهارت هاي باليني كشور در سال 79 در دانشگاه علوم پزشكي تهران با فلسفه دفاع از حقوق بيمار تاسيس شد اما با توسعه آن مركز بسيار مدرن براي نخستين بار در كشور، يك بيمارستان شبيه سازي شده راه اندازي شده است و يك طبقه آن براي آزمون هاي عملي دانشجويان اختصاص يافته كه مي تواند براي ارائه خدمات به ساير گروهها و دانشكده ها نيز مورد استفاده قرار گيرد.

رئیس مركز آموزش مهارت هاي باليني افزود: هدف اصلي ما اين است كه دانشجو زماني كه وارد بيمارستان مي شود آموخته هاي خود را براي اولين بار بر روي بيمار واقعي پياده نكنند بلكه در يك فضاي مجازي و يا بيمار نما آموخته هاي خود را پياده كنند و پس از كسب مهارت هاي عملي لازم وارد دوره باليني شوند.

همچنين دكتر عمادي معاون آموزشي دانشكده نيز در اين مراسم، تجهيز و وجود مركز آموزش مهارت هاي باليني را به لحاظ اخلاقي و راستاي تحقق حقوق بيمار ضروري دانست و گفت: افتتاح ساختمان جديد فاز اول اين مركز است و تهيه ساير امكانات متناسب با نياز ها را مستلزم حمايت مسئولين خواهد بود.

در بخشي ديگر از اين مراسم، دكتر عمادي معاون آموزشي دانشكده پزشكي، با اشاره به ضرورت وجود مركز مهارت هاي باليني براي كسب توانايي دانشجويان پزشكي در انجام كارهاي عملي، خواستار تداوم مساعدت ها براي رفع نواقص و تامين كمبودهاي اين مركز شد.

در ادامه دكتر جعفريان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران وجود مركز مهارت هاي باليني را منجر به پيشگيري از حوادث ناخواسته در بالين بيمار دانست و افزود: اين مركز براي تمام سطوح و رشته هايي كه نياز به مهارت دارند، قابل استفاده است و لازم است براي استفاده كامل از امكانات آن برنامه ريزي شود. علي رغم ظاهر صرفاً آموزشي، به صورت مستقيم در خدمت بيمار است.

وی افزود: آموزش از اجزاء اصلي دانشگاه است و بدون آن دانشگاه مفهوم پيدا نمي كند به خصوص در رشته هاي گروه پزشكي كه مستقيماً به ارائه خدمت مربوط مي شود، آموزش جزء تعيين كننده كار است و اين واقعيتي است كه بايد به آن توجه كنيم. آموزش نه تنها منافاتي با پژوهش ندارد بلكه پژوهش ها را هدفمند مي كند.

ساختمان جديد مركز مهارتهاي باليني دانشكده پزشكي در فضايي بيش از 3 هزار متر و بالغ بر 2/5 ميليارد اعتبار و با حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان در امر سلامت، معاونان دانشگاه و سایر اساتید افتتاح شد.