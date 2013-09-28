به گزارش خبرنگار مهر، البرز سی و یکمین استان بر پهنه نقشه جغرافیایی کشور و پس از تهران مهاجرپذیرترین و جوان ترین شهرها از نظر بافت جمعیتی است که بیش از ۴۷۰ واحد تولیدی فعّال و ۹۵۰ واحد در مناطق مختلف شهر و حومه را نیز در دل خود جای داده است، استان البرز هم اکنون نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی به پایتخت (فرودگاه بین المللی پیام) با سازمان های اقتصادی است که زمینه ترانزیت و صدور کالا و امکان مبادله کالا از منطقه ویژه اقتصادی پیام به خارج از کشور در آن فراهم است، قرارگیری در مجاورت راه آهن سراسری کشور، مترو و شاهراه های ارتباطی، استقرار در مسیر ارتباطی ۱۱ استان بزرگ اقتصادی و کشاورزی کشور، وجود مراکز مختلف تحقیقاتی، علمی ، پژوهشی و .... البرز را شاخص و متمایز از سایر استانها از نظر ظرفیت های اقتصادی و صنعتی ساخته است، ویژگی هایی که همچون چاه های نفت سربسته در دل خاک این استان می خروشد و تنها مدیریتی کلان و با تدبیری ویژه می تواند سرمایه های بومی این استان را استخراج و چرخ های اقتصادی را رونق بخشد.

استاندار جدید البرز «سید طاهر طاهری» علاوه بر 8 سال فعالیت در مجلس شورای اسلامی و سوابق قابل توجه در حوزه صنعت و اقتصاد، دستی هم درحوزه رسانه و فرهنگ دارد و علاوه بر مدیر مسئولی و صاحب امتیازی نشریه وارش، تألیف کتاب معادن استان سمنان "پروژه"، کتاب در خانه ملت که بودم و مدیریت نشریات مدد و راه صنعت ، کتاب تلاش برای صادرات را نیز منتشر ساخته است.

سید طاهر طاهری با چنین کارنامه ای روز چهارشنبه وارد استان البرز شد تا سومین سکاندار این استان باشد.

بی گمان با ورود استاندار جدید البرز و سوابقی که وی در کارنامه کاری خود در حوزه صنعت و اقتصاد دارد، بارقه هایی از امید بر چرخ های صنعتی و بر دل کارگران کارخانه هایی نشست که مدت ها چشم انتظار بودند تا بار دیگر چرخ های زنگ زده صنایع به حرکت درآید و کارگران خانه نشین بتوانند با امیدی دوباره در کارخانه ها مشغول بکار شوند.

در آیین معارفه طاهری، اصلاح و ترمیم نابسامانی ها و بسط اطمینان و آرامش در فضای کسب و کار همین طور تأمین و تسهیل در معیشت از کلیدی ترین محور سخنان طاهری بود.

طاهری شعارش تکیه بر خرد جمعی و روحیه مشارکت جویی نخبگان و شایستگان این استان و شناسایی ظرفیت های بالقوه است، عاملی که به عقیده وی می تواند رفاه عمومی و عمران را در این استان رقم بزند.

استاندار جدید البرز در آیین معارفه اش این استان را به تابلوی زیبایی از تفاهم و همدلی در زیباسرای ایران هم تشبیه کرد و مزیتهای این استان را به جهت همجواری با رشته کوه البرز در جذب توریست، گردشگری طبیعت و گردشگری سلامت قابل توجه دانست.

وجود واحد های صنعتی بزرگ با برندهای معتبر بین المللی و ملی، موقعیت ترانزیتی حاکم بر راه ها و مسیر عبور 10 استان کشور مهمترین ویژگی هایی بود که طاهری در نخستین سخنرانی رسمی اش در سمت استانداری البرز بر آنها اشاره داشت.

وی نقشه راه کار خود را در توسعه فرهنگی با حفظ رویکردهای اسلامی، ملی و بومی، تمرکز راهبردی به منظور توسعه سبد گردشگری استان در بخش های سلامت، فرهنگی، طبیعت گردی و مذهبی، همچنین ارتقاء جایگاه صنعت و معدن استان و رتبه سرمایه گذاری استان در کشور، توسعه زیرساخت های ارتباطی، بهره مندی از توان منابع انسانی متخصص و متعهد برای حل مسائل و موانع توسعه استان و همین طور ارتقاء ضریب امنیت اجتماعی و انتظامی استان ترسیم کرد و به استان البرزی ها این اطمینان خاطر را داد که با ورودش توسعه متوازن استان را رقم خواهد زد.

انتخاب سیدطاهر طاهری برای سکانداری استان البرز به جهت سوابق متمادی وی در حوزه صنعت بوده است او که تجربه رونق اقتصاد و صنعت را در استان سمنان با موفقیت پشت سرنهاده، به اذعان امام جمعه کرج و محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، مناسبت ترین گزینه وزارت کشور برای استانداری البرز بوده است.

کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تکیه بر ضروت توسعه اقتصاد استان، گزینه انتخابی وزات کشور را راهگشای کلیه بخشها دانست و گفت: علت انتخاب طاهری به عنوان گزینه استانداری جدید البرز ایجاد تحولات اقتصادی از طریق جذب سرمایه از طریق بخش خصوصی و دولتی و اجرای های بزرگ بوده است.

استاندار جدید پنجره های اقتصادی را به روی سرمایه گذاران بگشاید

بی گمان یکی از مهمترین مطالبات مردم و مسئولان از استاندار جدید البرز، گشودن پنجره های اقتصادی است.

کولیوند یکی از انتظارات نمایندگان مردم کرج در مجلس را از استاندار جدید البرز رفع موانع اقتصادی و صنعتی در استان برشمرد و افزود: استاندار جدید البرز باید پنجره های اقتصادی را رو به سرمایه گذاران باز کند، به سرمایه گذاران آرامش خاطر بازگشت سرمایه دهد تا جای جای استان و شهرستانهای پیرامونی با رونق صنایع جان دوباره ای بگیرد.

وی با اشاره به کارنامه موفق سید طاهر طاهری گفت: انتظار می رود استاندار جدید البرز در زمان حضورش برنامه های جامعی بر اساس ظرفیت های موجود استان البرز تدوین و اجرایی سازد تا این استان نیز همانند سایر استانها از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار شود.

استاندار جدید نمایندگان مجلس را مشاوران امین خود بداند

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی از طاهری خواست تا در تصمیم گیری های خود همواره از نظرات و دیدگاه های نمایندگان مردم در مجلس که همواره در دسترس او هستند استفاده کند.

استاندار البرز وامدار هیچ فردی نیست، تصمیم نهایی با استاندار خواهد بود

در این رابطه وزیر دولت تدبیر و امید عبدالرضا احمدی فضلی هم به نحوه تصمیم گیری استاندار جدید اشاره ای داشت و عنوان کرد :انتخاب استاندار تمام و كمال از سوی نمايندگان كرج و امام جمعه به من واگذار شد و طاهری بايد بداند كه در اين شهر وامدار هيچ فردی نيست.

وی استاندار جديد البرز را خطاب قرار داد و گفت: تمام گفته‌ها باید از بعد مشورتی شنيده شود اما در نهايت تصميم بايد توسط شخص استاندار و با تدابير وی صورت گیرد.

وزیر کشور همچنین سه شرط اساسی مورد توقع خود از مديرانش را امانتداری، صداقت و وفاداری برشمرد و تصريح كرد: از هيچ يك از مديران،‌ مگر در مواردی كه ظلمی به آنان روا شده باشد، در عرصه كاری دفاع نمي‌كنم و هر مدير خود بايد پاسخگوی اعمال و عملكردش باشد.

البته این پرواضح است که تمامی تصمیمات در هر استان از سوی نماینده عالی دولت اخذ می شود، اما شاید آنچه در بدو امر از سوی استاندار البرز انتظار می رود آن است که با توجه سوابق کاری گذشته گام هایی برای تحول در حوزه صنعت و اقتصاد این استان صورت گیرد.

بی گمان با تدبیر این مدیر اقتصادی و آشنا به صنعت در شرایط کنونی که جذب سرمایه در گردش مهمترین عامل توسعه اقتصادی در استانهای کشور است؛ البرز هم می تواند پتانسیل های بالقوه اش را به فعل تبدیل سازد و تنها یدک کش نام صنایع در این استان نباشد، تا از مواهب استقرار این صنایع تحولی بنیادین نیز در استان ایجاد نماید.

در گذر از مشکلات صنایع استان البرز باید از دغدغه صنعتگران، کارگران و کارفرمایان این عرصه که همچون چوبی برچرخ صنایع و کارخانه های این استان بوده است یاد کرد. فقدان تسهیلات مناسب از سوی بانک ها به صنایع عمده دغدغه ای است که موجب شده تا رغبت سرمایه گذران از بین برود و با خوابیدن چرخ تولید کارخانجات رو به تعطیلی و کارگران بیکار شوند.

این در حالی است که در سایر کشورها برای حمایت از چرخه تولید و توسعه اقتصادی، تسهیلات و یارانه های ویژه ای به صادرکنندگان و تولیدکنندگان ارائه می شود.

در این بین شناور بودن نرخ ارز در گام بعدی که همان عرضه تولیدت داخلی است با تغییر و افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی، تولیدکنندگان را زمین گیر کرده و برخی مقررات دست و پا گیر و سخت گیری های بی مورد نیز دامن بر تمامی مشکلات موجب زده تا همچون سدی پنجره های اقتصادی مقابل سرمایه گذاران همچنان بسته باقی بماند.

از سوی دیگر وجود فرودگاه بین المللی پیام و منطقه ویژه اقتصادی در استان البرز با وسعتی به مساحت سه هزار و ۶۰۰ هکتار در اراضی ۱۰ هزار هکتاری فرودگاه بین المللی پیام که به منظور حمل و نقل بار هوایی با امکانات(هاب پستی- انبارداری- خدمات سردخانه ای- صنایع بسته بندی- فراوری کالا و صادرات کالاهای فاسدشدنی) در محدوده فرودگاه بین المللی پیام در جنوب غربی شهر کرج تأسیس شده است؛ فرصتی برای صادرات و واردات به شمار می رود که به تا کنون تمامی ظرفیت های آن سوخت و به هدر رفته است.

عدم اشراف به ظرفیت ها و عدم توان مدیریت پتانسیل ها در کنار ایجاد مشکلات گمرکی در این منطقه برای ورود مواد اولیه و یا تجهیزات صنعتی یکی دیگر از مهمترین مشکلاتی است که صنعتگران با آن دست و پنجه نرم می کنند و تا کنون تدبیری برای آن صورت نگرفته است.

در حوزه کشاورزی و دام و طیور نیز قیمت گذاری غیر کارشناسانه در تولیدات دامی با قیمت نهاده ها و احتساب خدمات حمل ونقل با هزینه های گزافی موجب افزایش هزینه های تولیدی و رکورد تولیدات داخلی استان شده است.

از سوی دیگر استقرار مراکز علمی و تحقیقاتی متعدد در این استان و حجم قابل توجهی از تحصیل کردگان بیکار موجب شده تا البرز کماکان رکورد دار بیکاری در کشور باشد، تدبیر برای رفع معضل بیکاری و اشتغال با ایجاد ظرفیت ها در صنایع و کارخانجات موجود در این استان تنها بخشی از موانع و مشکلات موجود البرز با جمعیتی نزدیک به 3 میلیون نفر است.

مسائل و موانع در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی و کشاورزی استان البرز همانند زنجیره هایی به یکدیگر پیوسته و گره خورده است تا چرخ صنعت در استان البرز همچنان قفل باقی بماند.

کلان شهر کرج از دیرباز، پل ارتباطی و گلوگاه بسیار مهمی در حد فاصل تهران- قزوین و شهرهای استان مازندران بوده‌است. همچنین طی سه دهه گذشته با ایجاد شبکه راه‌های جدید و احداث آزادراه‌های منشعب و عبوری از آن بر اهمیت این شهر در مسیر ارتباطی تهران به کشورهای اروپایی افزوده شده‌است.

فعالیت روزانه قطار سریع‌السیر کرج- تهران، ایستگاه راه آهن شهر کرج که در قسمت جنوب آزادراه تهران-کرج قرار دارد از جمله شبکه‌های انتقال مسافر و بار است که شرایط ویژه ای را در این استان ایجاد کرده است و ظرفیت های بالقوه ای است که شاید تا به اکنون مدیریت جامع در بحث راهها صورت نگرفته است.

تمامی این مسائل و موانع در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی و کشاورزی استان البرز همانند زنجیره هایی به یکدیگر پیوسته و گره خورده است تا چرخ صنعت در استان البرز همچنان قفل باقی بماند.

ورود استاندار جدید به البرز با کلید صنعت امیدی است تا قفل های کارخانه های تعطیل شده باز شود و چرخ های صنعت شتاب گیرد، هر چند دامنه مدیریت کلان استاندار جدید البرز قرار نیست تنها به حوزه اقتصاد و صنعت محدود باشد اما قطعاً تنها مفر از وضعیت کنونی البرز با پتانسیل های سرشار از طریق جذب سرمایه های اقتصادی در بخش های گردشگری، کشاورزی، صنعتی و حتی حوزه فرهنگ و هنر، این استان را همچون سایر قطب های صنعتی کشور بر نقشه جغرافیایی کشور متمایز سازد.

اکنون با استقرار استاندار جدید البرز تمامی نگاه ها به برنامه ها و نقشه راه سومین استاندار البرز برای آبادانی شهری با وسعت تمامی قومیت های ایران است؛ اقتصاد، فرهنگ و سیاست البرز امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحولی اساسی است، تحولی از جنس تعادل، تدبیر و امید ...

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گزارشگر : سپیده غفاری