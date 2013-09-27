پیام ملت ایران کرنش در مقابل ملت های مظلوم و تحت ستم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مظفر تاجی در خطبه های نماز جمعه چناران با اشاره به سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به نیویورک و شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل و سخنرانی و تشکر از مواضع اصولی ایشان که حامل پیام ملت است اظهار کرد: پیام ملت ایران، پیام صلح و دوستی با ملت ها است نه صلح و سازش با سران استکبار و قدرتهای زورگوی عالم.

وی افزود: پیام ایران، پیام کرنش در مقابل ملتهای مظلوم و تحت ستم نه نرمش در مقابل گرگ صفتان سلطه طلب و خون آشام بین المللی، پیام امنیت و عدال در سطح جهان است نه تحریم ، تحریک و تهدید و فشار علیه مملتهایی که با دموکراسی واقعی در پی احقاق حق خویشند، پیام منطق و استدلال و احترام متقابل در مذاکرات و تعاملات بین المللی نه زبان زور و تطمیع و تهدید و تحریم و درنهایت پیام مهرو کرامت انسانی است نه پایمال نمودن حقوق انسانها.

حجت الاسلام تاجي با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: حماسه 8 سال دفاع مقدس بدون شک یکی از مهمترین و ماندگار ترین دوران تاریخ پرفراز و نشیب ایران است که درسهای زیادی به ایرانیان بخصوص نسل جوان ایران زمین آموختف حماسه ای که با وجود حمایت هممه جانبه کشورهای استکباری و اعراب منطقه و حتی سازمانهای به ظاهر بی طرف بین المللی از رژیم متجاور بعث عراق و مظلومیت و بی پناهی ملت ایران با پایمردی و جانفشانی جوانان باغیرت ایرانی برگی بی بدیل از شجاعت و شهامت را در تاریخ ایران اسلامی به یادگار گذاشت و دستاوردهای ارزشمندی همچون الگوشدن برای ملتها، ایستادن بر قله عزت و سربلندی، انسجام و همبستگی ملی، صدور انقلاب اسلامی، ظهور ارتش و سپاه مقتدر، شکوفایی استعدادهای درخشان در عرصه فناوری جدید و کارآمدی نظام اسلامی در عرصه جهانی داشت.

وی در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید تصریح کرد: بی شک بزرگترین سرمایه یک ملت، سرمایه انسانی اوست و امید همه ما این است که سرمایه جوان و نیروی جویای علم کشور ما بتواند آینده همراه با پیشرفت و تعالی کشور را تضمین کند و قطعا به هر میزانی که جوانان یک کشور با انگیزه تر و امیدوارتر باشند می توان امید داشت که کشور سریعتر به قله های رفیع کمال دست یابد.

امام جمعه چناران افزود: امرزو رسالت دانش آموزان نسبت به نسل انقلابی گذشته سنگین تر شده است، چرا که دانش اموزان باید در پیشرفت علمی کوشاتر باشند، دانش آموزان باید پیشگامان تمدن اسلامی باشند و با پیشرفت علمی خود به دنیا ثابت کنند که انقلاب اسلامی اندیشه و حرف جدیدی برای گفتن دارد.

حجت الاسلام تاجی در ادامه مباحث خود در رابطه با احسان و نیکوکاری به مسئله احسان به خانواده اشاره و گفت: خانواده نخستین کانون رشد و آرامش بشری است که مراقبت از آن مسئولیتی سنگین به شمار می رود و موجبات نجات از رنج و عذاب دنیوی و اخروی خواهد شد.

وی افزود: قرآن کریم و روایات برای خانواده اهمیت ویژه ای قائل شده و احکام و آداب فراوانی برای رشد و بالندگی ان مقرر کرده اند،که افزون بر رعایت انها برای رفاه و آسایش و رشد و تعالی خانواده باید از خدای سبحان نیز مدد و یاری جست. رسول خدا(ص) فرمود: بهترین شما کسانی هستند که برای خانواده خود بهترین باشند و من برای خانواده خود بهترین شما هستم و نیز فرمود: کسی که به بازار رود و تحفه ای بخرد و ان را برای خانواده خویش ببرد مانند کسی است که صدقه ای را برای نیازمندان می برد.

وی ضمن گلایه از تاخیر انتخاب شهردار برای چناران از شورای منتخبين مردم خواست با توجه به فرصتهای بسیار کمی که برای خدمت رسانی به مردم در اختیار داریم مسئله انتخاب شهردار را هرچه سریعتر حل کنند تا مردم خوب و انقلابی شهر چناران از خدمات قابل توجهی برخوردار باشند.