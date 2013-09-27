به گزارش خبرنگار مهر، راشد خاکباز در جلسه تنظیم بازار شهرستان دیر افزود: این پرونده‌ها بیشتر در بخش گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم الصاق برچسب قیمت بوده است که در مجموع مبلغ 103 میلیون و 576هزار و 200ریال جریمه شدند.

وی گفت: پرونده‌های تشکیل شده برای واحدهای صنفی متخلف از حیث کمی32 درصد و از حیث ریالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 54درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: اجرای طرح نظارتی نوروز، ماه مبارک رمضان، بازگشایی مدارس، گشت‌های مشترک ویژه با مشارکت ادارات تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و درمان، مجمع امور صنفی برای نظارت بر نانوایی‌ها شهرستان و اجرای طرح شبنم از برنامه‌های این اداره بوده است.

خاکباز یادآور شد: با توجه به شروع طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از شهروندان خواست در صورت هرگونه مشاهده تخلف از واحدهای صنفی مراتب از طریق پیام گیر124 به ستادخبری این اداره گزارش دهند.