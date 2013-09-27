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۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۴

خاکباز خبر داد:

جریمه 103 میلیون ریالی واحدهای صنفی در دیر/افزایش پرونده‌های تخلف صنوف

جریمه 103 میلیون ریالی واحدهای صنفی در دیر/افزایش پرونده‌های تخلف صنوف

دیر- خبرگزاری مهر: رئیس صنعت، معدن و تجارت دیر گفت: در شش ماه اول سال جاری تعداد131فقره پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل که برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، راشد خاکباز در جلسه تنظیم بازار شهرستان دیر افزود: این پرونده‌ها بیشتر در بخش گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم الصاق برچسب قیمت بوده است که در مجموع مبلغ 103 میلیون و 576هزار و 200ریال جریمه شدند.

وی گفت: پرونده‌های تشکیل شده برای واحدهای صنفی متخلف از حیث کمی32 درصد و از حیث ریالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 54درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: اجرای طرح نظارتی نوروز، ماه مبارک رمضان، بازگشایی مدارس، گشت‌های مشترک ویژه با مشارکت ادارات تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و درمان، مجمع امور صنفی برای نظارت بر نانوایی‌ها شهرستان و اجرای طرح شبنم از برنامه‌های این اداره بوده است.

خاکباز یادآور شد: با توجه به شروع طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از شهروندان خواست در صورت هرگونه مشاهده تخلف از واحدهای صنفی مراتب از طریق پیام گیر124 به ستادخبری این اداره گزارش دهند.

کد مطلب 2143832

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