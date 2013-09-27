لزوم مشاركت مردم در امور خيريه/پيامبر اسلام(ص) پيام آور صلح و مهرباني بود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدين مجتهدي ظهر امروز در خطبه هاي نماز جمعه سنندج اظهار اشت: يكي از ويژگي هاي ما مسلمانان حضور و مشاركت در برنامه هاي مربوط به امور خيريه است و به همين دليل انتظار مي رود كه مردم سراسر كشور به ويژه استان كرستان در اين گونه امور مشاركت داشته باشند.

وي ادامه داد: از بدو پيروزي انقلاب اسلامي ايران تاكنون برنامه هاي متعددي در راستاي كمك به افراد نيازمند در حوزه هاي مختلف برگزار مي شود و به همين دليل انتظار مي رود كه مردم سراسر كشور به ويژه استان كردستان در اين گونه برنامه هاي خيريه به مراتب حضوري گسترده تر داشته باشند.

امام جمعه سنندج و نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري بيان كرد: يكي از برنامه هاي خوبي كه به همت شماري از ادارات و نهادهاي انقلاب اسلامي و در آستانه بازگشايي مدارس برگزار مي شود جشن عاطفه هاست كه انتظار مي رود همانند سالهاي گذشته شاهد حضور و استقبال گسترده مردم از اين برنامه باشيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برنامه هاي دستگاه قضا در راستاي عفو زندانيان جرائم غيرعمد و لزوم مشاركت مردم در اين امر خير نيز عنوان كرد: كشور ما اسلامي است و دين مبين اسلام نيز همواره بر مهرباني و عطوفت هر چه بيشتر در جامعه اسلامي به ويژه در ميان رهبران آن تاكيد كرده است.

ماموستا مجتهدي با بيان اينكه پيامبر اسلام حضرت محمد (ص) پيام آور صلح و دوستي است، يادآور شد: خوشبختانه امروز كشور جمهوري اسلامي به ويژه رهبر و ساير مسئولان آن نيز در مسير اين سفارش رسول خدا حركت كرده و براي رسيدن جامعه به شرايط و وضعيت بهتر در تمامي بخش ها در تلاش هستند.

وي در پايان سخنان خود با تبريك ايام هفته دفاع مقدس، بازگشايي مدارس و همچنين ايام هفته جهانگردي عنوان كرد: خدمات تمامي مديران و مسئولان نظام را در اين بخش ها ارج نهاده و از اقدامات مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان نيز به دليل فعاليت هاي صورت گرفته در اين بخش تقدير مي شود.