سخنان رئيس جمهور با آمريكا نه تسليم بود نه سازش/ بر اصول خود پايبنديم

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله محمدرضا ناصري در خطبه هاي اين هفته نمازجمعه يزد اظهار داشت: ايران اسلامي بر كرسي صلح نشسته اما در برابر ظلم و ستم كوتاه نمي آيد و اكنون نيز به نصيحت دشمن پرداخته شد و خواسته هاي كشور و انقلاب اسلامي را با زبان منطق بيان كرديم.

وي افزود: زبان توپ و تفنگ جوابگو نيست و ديگران نيز نبايد اين نوع گفتمان را صلح و سازش تلقي كنند زيرا ايران اسلامي همچنان بر روي اصول خود پايبند است.

ناصري تصريح كرد: ما هيچوقت با آمريكا دعوا نداشته ايم و آنها نيز نبايد منطقشان جنگ باشد و در اين شرايط اوباما مجبور با احترام متقابل مذاكره كند.

امام جمعه يزد بيان كرد: ما بيان خواسته هايمان را طوري انجام داديم كه آنها مجبور به قبول باشند زيرا هم حرف ما منطقي است و هم خود ملت آمريكا نيز صدايشان در برابر تحريم هايي كه عليه ايران اعمال شده، درآمده است.

ناصري با بيان اينكه رئيس جمهور در سخنان خود از آمريكا خواسته تا دست از دشمني با ايران، سوريه و عراق بردارند، تاكيد كرد: رئيس جمهور در سخنان خود اسرائيل را نيز منشأ فساد معرفي كرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با گراميداشت هفته دفاع مقدس بيان كرد: ايده ما هرگز جهاد و جنگ نبوده بلكه اين جنگ به ما تحميل شد و ما دفاع كرديم.

ناصري تصريح كرد: با وجود اينكه امام مخالف مبارزات مسلحانه بود و هرگز گروه‌هاي مبارز مسلح را تاييد نكرد، اما هنگامي كه پاي اسلام و كشور به ميان آمد، همه رزمندگان ما شجاعانه جنگيدند.

وي تاكيد كرد: كشور ما هرگز مبناي جنگ و ستيز و كشورگشايي ندارد بلكه فرهنگ ما يك فرهنگ الهي است و ما به دنبال زنده كردن فطرت ها هستيم.

امام جمعه يزد با اشاره به حركتهاي پشت پرده در جنگ ايران و عراق عنوان كرد: حركتهاي پشت پرده بسياري در اين جنگ انجام شد كه فقط يكي از آنها كافي بود تا كشوري از هم بپاشد اما ايران به بركت اسلام تا پايان دفاع كرد و حتي يك سرسوزن از خاك خود را به دست دشمن نداد.

وي افزود: در گزارش‌ هايي كه برخي سران كشورها در خاطرات خود مطرح كرده اند، آمده است كه ما متعجبيم با كمكي كه به صدام شد و راهكارهايي كه به او داده شد، بايد كمر اسلام و انقلاب شكسته باشد در حالي كه امروز در تمام دنيا سربلند هستيم و در دنيا حرف هاي بسياري در حوزه هاي مختلف براي گفتن داريم.

خطيب جمعه يزد در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: در زندگي دنيوي بايد طوري عمل كنيم كه سعادت دنيا و آخرت را تامين كنيم و اگر مي خواهيم از زحمات و تلاش هاي خود بهره بگيريم، بايد در دنيا مراقب اعمال خود باشيم.

وي تصريح كرد: عمل و گفتار و كردار ما آثار متعددي دارد كه آثار مي تواند بر روي خود انسان، جامعه و عالم خلقت باشد كه در نهايت بازتاب آن، مطلوب يا نامطلوب به خود ما باز مي‌گردد.

ناصري در سخنان خود همچنين بر حفظ حجاب و پرهيز از نگاه‌هاي خيره براي دوري از فساد و گناه در جامعه تاكيد كرد.