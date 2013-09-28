اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از پیگیری کارگران برای برگزاری نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: به دلیل آغاز به کار دولت تدبیر و امید و احتمالا ترایک کارها، هنوز موفق به برگزاری نشست با علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشده ایم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: به نظر می رسد به دلیل اینکه وزیر کار به تازگی تصدی امورات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده گرفته است هنوز فرصت دیدار با شرکای اجتماعی را پیدا نکرده باشد و در حال ارزیابی کارها است.

علی بیگی خاطر نشان کرد: در پنج شنبه هفته گذشته نشست سراسری روسای کانون های عالی را در تبریز برگزار کردیم که در قالب آن تدوین مطالبات جامعه کارگری کشور از دولت یازدهم مطرح و دنبال شده است.

وی با تاکید بر اینکه تشکل ها رابط بین دولت و کارگران هستند بیان داشت: پیگیر برگزاری نخستین نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم و احتمالا بزودی این دیدار برگزار می شود.