تعبیر " دیپلماسی نرم قهرمانانه " را درست تحلیل کنیم/ دیپلماسی کشور فعالانه است، نه منفعلانه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر محسن زاده در خطبه های 5 مهر نماز جمعه با ادامه مبحث لزوم دقت در استفاده از سرماهی عمر اظهار داشت: تنها یک سرمایه در دنیا در اختیار انسان گذاشته شده، خوشا به حال سانی که از این سرمایه استفاده می کنند، بعضی ها برای بیان ارزش عمر می گویند عمر طلاست در حالی که عمر قابل مقایسه با طلا نیستف طلا قابل قیمت گذاری است، اگر از بین برود و گم بشود قابل جبران است، اما عمر قابل جبران نیست.

وی افزود: جوانان و نوجوانان از توان و جوانی خود استفاده کنند و قدر امروز را بدانند و همه از میان دیروز و فردا، امروز را غنیمت شمرند، عمر همین نفس هایی است که می آید و می رود و برای هرکس تعداد نفس های معین و شمرده شده ای وجود دارد، بترسیم از این که این نفس، آخرین نفس مان باشد.

این مسئول با تلاوت آیه " کل نفس ذائقه الموت" عنوان کرد: در هر نفسی پاره ای از عمرمان گرفته می شود. چه کار کنیم که از این سرمایه به نحو شایسته بهره ببریم، در استفاده از این سرمایه، ملاک تقرب به خدای تبارک و تعالی است، اگر یک گام نزدیک تر شدیم به خدا از سرمایه خوب استفاده کرده ایم و اگر خدای ناکرده در هر نفس یک گام به آتش دوزخ نزدیک شویم داریم این سرمایه را نابود می کنیم.

خطیب نماز جمعه صفادشت، بندگی خدا، اخلاق نیکو و عمل صالح را لازمه رسیدن به سعادت خواند و افزود: اگر بناست به سعادت برسیم باید مهریه بدهیم، مهریه به سعادت رسیدن، عمر است، وای به حال کسانی که عمرشان را مهریه شقاوت شان می کنند، نکند عمرمان به جای سرمایه، "شرمایه" و مایه بدبختی و تیرگی و تباهی شود، این درصورتی است که به جای خدا شیطان بر زندگی ما حاکم شود.

وی در ادامه به شرکت دکتر روحانی رییس جمهور کشورمان در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و سه هدف برای این سفر برشمرد: تغییر نگاه جهان به جمهوری اسامی ایران، مذاکره درباره تحریم های بی رحمانه آمریکا و غرب درباره جمهوری اسلامی ایران و مذاکره با گروه 1+5 در راستای اهداف صلح آمیز هسته ای کشور.

محسن زاده در ادامه از دیدار مقام معظم رهبری با نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آستانه سفر رییس جمهور صحبت کرد و عبارت " دیپلماسی نرم قهرمانانه" که رهبر معظم انقلاب در این دیدار بیان فرمودند.

وی گفت: رسانه های گروهای داخلی و خارجی به طور گسترده به این موضوع پرداختند، امام برخی از رسانه ها در سایه پندارهای غلط تحلیل غلطی را ارائه کرده اند، این رسانه ها شرایط زمان کنونی را با زمان امام حسن(ع) مقایسه کرده و گفته اند: "همان طور که آن حضرت مجبور به صلح شد امروز نیز شرایط صلح را ایجاب می کند" این تحلیل غلط است، رهبر معظم انقلاب بارها فرموده اند دوران کنونی جمهوری اسلامی از درخشنده ترین دوره های تاریخ انقلاب اسلامی است، شرایط کشور را شرایط بدر و خیبر ارزیابی کرده اند و دشمن را ضعیف تر از هر زمان دیگر دانسته اند.

این مسئول ادامه داد: در اردیبهشت سال 79 در دیدار مقام معظم رهبری با جوانان فرمودند: نه آمریکا نه بزرگ تر از آمریکا قادر به تحمیل خواسته های خود بر ما نیستند، چرا که جوانان ما کسانی هستند که آماده اند تا حماسه کربلا را تکرار کنند.

خطیب نمازجمعه صفادشت گفت: شرایط کشور، شرایط بسیار خوبی است و دیپلماسی کشور فعالانه است، نه منفعلانه و در تصحیح تعبیر نادرست رسانه ها از تعبیر " دیپلماسی نرم قهرمانانه " اظهار داشت: رویکرد مقاومت چیزی نیست که جمهوری اسلامی از آن عقب نشینی کند، تنها ممکن است در تاکتیک ها و روش ها تغییر تاکتیکی صورت بپذیرد، دیپلماسی عرصه لبخند و مذاکره است. ما اهل گفتگو و مذاکره و منطق هستیم. منطق ما برگرفته از منطق اسلام عزیز است . ما نمی توانیم در برابر سه سیاست نظام سلطه کوتاه بیاییم: " جنگ افروزی ، فقرآفرینی و فساد انگیزی" این که این ها یک روز بر انرژی هسته ای و یک روز بر حقوق بشر دست می گذارند و به دنبال بهانه هایی هستند که جمهوری اسلامی را به چالش بکشند ، مقصدشان انرژی هسته ای نیست! آن ها می دانند که ما دنبال استفاده صلح آمیز و حقوق بشر هستیم ؛ می دانند که عفاف و حجاب به نفع انسان هاست ولی می خواهند ما را به چالش بکشانند.

وی با تلاوت آیه 120 سوره بقره گفت: آنها دنبال این هستند که دین اسلام که حامی مظلومان و ستم دیدگان و حامی عدالت و حاوی محبت است را نابود کنند. در مقابل این دین مبین نمی توانند توان بیاورند. دنبال این هستند که اسلام ناب محمدی را از ریشه برکنند.

این مسئول در بیان راه چاره طبق فرمایش خداوند در قرآن کریم افزود: اگر بناست نصرت خدا نصیب ما بشود و دست رحمت خدا بر سر مردم باشد، باید از موضع اسلام کوتاه نیاییم، همان طور که شهدا جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند تا اسلام بماند و نام مبارک "الله" در دنیا حفظ شود.

محسن زاده توصیه کرد: باید با جدیت حرکت کنیم، ملت ما هشت سال جانانه ایستادگی کرد در حالی که همه دنیا در مقابل جمهوری اسلامی ایستاده بودند، ملت غیور از همه اقشار مردم ایستادگی کردند، این که امروز می گویند "همه گزینه ها روی میز است" و جرات ندارند دست از پا خطا کنند ، از غیرت شما مردم و عزتی است که جوانان در دفاع از انقلاب دارند.

خطیب نماز جمعه صفادشت عنوان کرد: پیام ملت ما در عرصه بین الملل پیام صلح است، صلح با همه ملت ها نه با قدرت های زورگو و کرنش در برابر مردم ستم دیده نه ابرقدرت ها، "والعاقبه للمتقین" و آینده از آن پرهیزکاران است.