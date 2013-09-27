مواضع قاطعانه رئیس جمهور موجب اقتدار نظام شد/ نرمش قهرمانانه همراه با عزت و حکمت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رضایی بیرجندی در خطبه های این هفته نماز جمعه بیرجند با اشاره به اینکه جمهوري اسلامي ايران هيچگاه از مواضع اصولي خود كوتاه نمي ‌آيد، اظهارکرد: مواضع رئیس جمهور در سازمان ملل قاطعانه بود که این موجب عزت و اقتدار ایران اسلامی در سطح جهانی شد.

وی با بیان اینکه مستکبرترین دنیا در سازمان ملل چاره ای جز شکستن غرور خود ندارد، تصریح کرد: اعلام قاطعانه رئیس جمهورایران مبنی بر پیروی از رهبر انقلاب در سازمان ملل دل ملت را شاد کرد.

وی با بیان اینکه ايران در مذاكرات به دنبال معامله نيست، گفت: نرمش قهرمانانه همراه با عزت و حکمت است.

وی در ادامه در خصوص سکاندار آینده استان خراسان جنوبی نیز گفت: بومی یا غیر بودن بودن استاندار جدید خراسان جنوبی زیاد موضوعیتی ندارد و باید فردی انتخاب شود که صاحب ایده و فکر برای توسعه استان باشد.

امام جمعه بیرجند با بیان اینکه نمایندگان استان گزینه مورد نظر را به وزارت کشور معرفی کرده اند، تصریح کرد: استاندار جدید باید دارای برنامه و تیم کاری قوی باشد تا بتواند استان را به سرعت جلو ببرد.

حجت الاسلام رضایی عنوان کرد: افراد پروازی و بی برنامه نباید در راس مدیریت استان قرار گیرند.

وی با بیان اینکه انسان بايد از نعمت هاي خداوند كمال استفاده را ببرد، بیان داشت: شكر گزاري نعمت الهي موجب خير و بركت در زندگي انسان مي شود.