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۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۴

همزمان با هفته دفاع مقدس/

همایش پیاده رویی خانوادگی دربیجار برگزار شد

همایش پیاده رویی خانوادگی دربیجار برگزار شد

بیجار- خبرگزاری مهر: همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور جمع زيادي از مردم ورزش دوست و مسئولین شهرستان بيجار پیاده روی خانوادگی بر فراز کوه نسار برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس در بیجار برگزار شد و شرکت کنندگان مسیر پارک شاهد تا فراز کوه نسار را پیاده روی کردند.

در این همایش علاوه بر عموم مردم کودکان، نوجوانان و شمار زیادی از مسئولین شهرستانی و استانی حضور داشتند و همراه با مردم به بلندای کوهستان پارک نسار پیاده روی کردند.

در این مراسم پرشور و نشاط و همگانی مراسمات مختلفی از جمله دف نوازی، اجرای موسیقی سنتی و مسابقات مختلفی برگزار شد و گروه های مختلف ورزشی به اجرای حرکات نمایشی خود پرداختند.

در همایش پیاده روی خانوادگی بیجار یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس گرامی داشته شد و به تعدا د 50 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه هدایای ارزنده ای اهدا شد.

کد مطلب 2143902

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