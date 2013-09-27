همایش پیاده رویی خانوادگی دربیجار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس در بیجار برگزار شد و شرکت کنندگان مسیر پارک شاهد تا فراز کوه نسار را پیاده روی کردند.

در این همایش علاوه بر عموم مردم کودکان، نوجوانان و شمار زیادی از مسئولین شهرستانی و استانی حضور داشتند و همراه با مردم به بلندای کوهستان پارک نسار پیاده روی کردند.

در این مراسم پرشور و نشاط و همگانی مراسمات مختلفی از جمله دف نوازی، اجرای موسیقی سنتی و مسابقات مختلفی برگزار شد و گروه های مختلف ورزشی به اجرای حرکات نمایشی خود پرداختند.

در همایش پیاده روی خانوادگی بیجار یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس گرامی داشته شد و به تعدا د 50 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه هدایای ارزنده ای اهدا شد.