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۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۰

سرهنگ پاسدار عمران دوستی :

دفاع مقدس دانشگاهی بود که شاگردانش علوی بودند

دفاع مقدس دانشگاهی بود که شاگردانش علوی بودند

هشترود-خبرگزاري مهر: فرمانده سپاه ناحیه هشترود گفت: دفاع مقدس نمايشگاهي از دلير مردي و فداكاري ررزمندگان اسلام است كه فرزند مكتب علوي بودند.

به گزارش خبرنگار مهر از هشترود ،سرهنگ پاسدار عمران دوستی فرمانده سپاه ناحیه هشترود ظهر روز جمعه در جمع بسیجیان منطقه هشترود گفت : دفاع مقدس سند شجاعت ایرانیان را در تاریخ ثبت کرد.

وی افزود : دفاع مقدس هویت و شناسنامه ایرانیان است و همه ما مدیون جان فشانی های کسانی که در این دفاع از جان خود گذشتند تا برای ما آزادی به ارمغان آوردندمدیون هستیم.

دوستی افزود :دفاع مقدس برای ما افتخاری آفرید که ملت ایران در هر کجای دنیا باشد پیروز میدان باشد.

وی گفت:درس بزرگ شهئای دفاع مقدس مقاومت و ایستادگی است.

فرمانده سپاه ناحیه هشترود گفت:دشمن سعی داشت و دارد جنگ را از بیابانها به خیابانها بکشد  اما با درایت و شجاعت ولایت فقیه و پشتیبانی ملت از ایشان  تمام جنگهای دشمن چه بیابانی و چه خیابانی با شکست مواجه شده است.

وی گفت:آمریکا و ایادی آنها باید به  خوبی  بدانند که تهدیداتشان برای ملت ایران کارساز نیست و جرات حمله به کشور ما را ندارند چون در هر نقشه حمله شکست خورده اند.

کد مطلب 2143921

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