۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۹

داوودی عنوان کرد:

عظمت دفاع مقدس به جوانان ایران اسلامی اعتماد به نفس داد

رودبار – خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان رودبار گفت: عظمت دفاع مقدس به جوانان ایران اسلامی اعتماد به نفس، خلاقیت و ابتکار داد.

به گزارش خبرنگار مهر،  حجت الاسلام مسعود داوودی در خطبه های این هفته نماز جمعه رودبار افزود:  این مهم منجر به حفظ استقلال کشور شد.

وی همچنین اظهارداشت: جوانان ایرانی به دلیل ایمان، توکل بر خدا، اعتماد به نفس و خلاقیت برترین جوانان دنیا هستند.

خطیب جمعه رودبار پيروزي هاي امروز كشور  را مرهون هشت سال دفاع مقدس است، گفت: اين پيروزي ها برخلاف تلاش غرب در براندازي انقلاب اسلامي، با اراده الهي رزمندگان بدست آمد.

وی به اهمیت تعلیم و تعلم در جامعه اشاره کرد و افزود: بدون شک  معلمان عزيز عصاره بزرگ تعليم و تربيت هستند كه دانايي محوري و خردورزي را كه محور توسعه پايدار محسوب مي شود در كلام رسا و شيواي خودشان جاري و ساري ساخته و به منصه ظهور مي رسانند.

 داوودی اظهارداشت: در جامعه امروز آموزش و پرورش تنها وسیله دسترسی به توسعه و پیشرفت بیشتر است و هدف تعلیم و تربیت نیز در همه باورها، رسیدن به مرحله کمال است.

وی یادآورشد:  آموزش و پرورش با مرجعیت اجتماعی وظیفه بسترسازی و مهندسی فرهنگی رفتار اجتماعی را برعهده دارد و از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

