عظمت دفاع مقدس به جوانان ایران اسلامی اعتماد به نفس داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود داوودی در خطبه های این هفته نماز جمعه رودبار افزود: این مهم منجر به حفظ استقلال کشور شد.

وی همچنین اظهارداشت: جوانان ایرانی به دلیل ایمان، توکل بر خدا، اعتماد به نفس و خلاقیت برترین جوانان دنیا هستند.

خطیب جمعه رودبار پيروزي هاي امروز كشور را مرهون هشت سال دفاع مقدس است، گفت: اين پيروزي ها برخلاف تلاش غرب در براندازي انقلاب اسلامي، با اراده الهي رزمندگان بدست آمد.

وی به اهمیت تعلیم و تعلم در جامعه اشاره کرد و افزود: بدون شک معلمان عزيز عصاره بزرگ تعليم و تربيت هستند كه دانايي محوري و خردورزي را كه محور توسعه پايدار محسوب مي شود در كلام رسا و شيواي خودشان جاري و ساري ساخته و به منصه ظهور مي رسانند.

داوودی اظهارداشت: در جامعه امروز آموزش و پرورش تنها وسیله دسترسی به توسعه و پیشرفت بیشتر است و هدف تعلیم و تربیت نیز در همه باورها، رسیدن به مرحله کمال است.

وی یادآورشد: آموزش و پرورش با مرجعیت اجتماعی وظیفه بسترسازی و مهندسی فرهنگی رفتار اجتماعی را برعهده دارد و از جایگاه ویژه ای برخوردار است.