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۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۵:۴۳

حجت الاسلام لروند:

اجلاس نيويورک فرصتي براي انتقال پيام ملت ايران/ سخنان رئیس جمهوری سنجيده و ارزشمند بود

اجلاس نيويورک فرصتي براي انتقال پيام ملت ايران/ سخنان رئیس جمهوری سنجيده و ارزشمند بود

پلدختر - خبرگزاری مهر: امام جمعه پلدختر از اجلاس نيويورک به عنوان فرصتي براي انتقال پيام ملت ايران یاد کرد و گفت: دکتر روحانی در سازمان ملل متحد در اوج عزت و اقتدار گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمد لروند در خطبه های نماز جمعه پلدختر به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک اشاره و از مواضع وی تقدیر کرد.

وی افزود: سخنان رئيس جمهوری در نشست ساليانه سازمان ملل سنجيده، ارزشمند، منطقي و مستند بود و مظلوميت ملت ايران را در برابر تجاوز صدام و نيز حقانيت مردم کشورمان را در مقابله با توطئه هاي استكبار جهاني تبيين كرد.

وی با بیان اینکه مذاكره نيز در شرايط عادلانه باید باشد، گفت: دکتر روحانی انديشمندانه و سياستمدارانه و هوشمندانه مواضع نظام اسلامی در مجمع عمومي سازمان ملل را به جهانیان اعلام کرد و بر ضرورت گسترش صلح و صلح طلبی و همصدا شدن ملت ها براي دوري از جنگ و تفرقه و خونريزي تاکید کرد.

حجت الاسلام لروند بالا بردن اميد مستضعفان جهان و ترسیم افق روشني براي جهان را مهمترين دستاورد سفر رئيس جمهوري به نيويورک دانست كه همان حرف و منطق اسلام است و افزود: دکتر روحانی در سخنان خود توجه جهانيان را به صلح آميز بودن برنامه هسته اي ايران جلب كرد و تعامل بيشتر جهانيان را خواستار شد.

امام جمعه پلدختر با بیان این که اجلاس نيويورک فرصتي استثنايي براي انتقال پيام ملت ايران به دنيا است گفت: پیام این نوع دیپلماسی پیام مهر و کرامت انسان و نه تحریم و تحریک و فشار علیه ملت‌هاست.

خطیب نماز جمعه پلدختر در بخش دیگری از سخنان خود به تودیع و معارفه استاندار لرستان اشاره کرد و گفت: حبیب الله دهمرده در حال رفتن از استان بود که با تماس تلفنی از بنده حلالیت طلبیده است. برای ایشان آرزوی سلامتی و برای استاندار جدید لرستان آرزوی توفیق داریم.

حجت الاسلام لروند افزود: هوشنگ بازوند استاندار جدید لرستان را به خوبی می شناسم. وی فردی مدیر و توانمند، متواضع، مردمی و روستازاده و از افتخارات لرستان است.

وی تصریح کرد: با دیداری که با ایشان خواهم داشت امیدوارم بتوانیم گره ای از مشکلات شهرستان پلدختر را باز کنیم.

امام جمعه پلدختر گفت: مهمترین خواسته مردم شهرستان پلدختر از استاندار جدید توجه ویژه به این شهرستان است که امیدوارم بتواند بر مشکلات پیروز شود.

کد مطلب 2143926

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