ملت ایران در دفاع مقدس دشمنان را به ذلت کشاند/ديپلماسي خط مقدم جنگ امروز با دشمن

سید محمد بیاتیان ظهر امروز در همایش پیاده روی خانوادگی که با حضور جمع کثیری از مردم ورزش دوست و مسئولین شهرستان بر فراز کوه نسار برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و دلاور مردان هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: ملت بزرگ و هميشه در صحنه ايران اسلامي در هشت سال جنگ تحميلي با بهره گيري از آموزه هاي اسلامي و در سايه فرماندهي و رهبري حضرت امام خميني(ره)اركان نظام هاي سلطه و استكبار را به لرزه در آورد و ريشه تجاوز را خشكانيد.

وی افزود: دلاور مردان ایران اسلامی در دفاع مقدس با پیروری از منویات رهبر انقلاب توانستند دشمنان را به خاک مذلت بکشانند و پیام انقلاب اسلامی را در جهان طنین انداز کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: امروز خط مقدم جنگ ما با دشمن عرصه دیپلماسی است و رئیس جمهور مردمی و دستگاه دیپلماسی ما در حال مذاکره با دنیا برای عبور از تحریم های فلج کننده هستند.

نماینده مردم بیجار در مجلس شوراي اسلامي زندگی در خاک مقدسی همچون ایران اسلامی را نعمتی برای هریک از ایرانیان خواند و بیان داشت: خوشبختانه ما در ایرانی زندگی می کنیم که در افق آن اسطوره ای به نام حضرت ابولفضل عباس(ع) و در شاهنامه آرش کمانگیر وجود دارد که حضرت عباس مرزهای عقیدتی و دینمداری ما را و آرش کمانگیر مرز های ایران اسلامی ما را مشخص کرد.

بیایتان اضافه کرد: در اسلام و دین ما ابهت و مردانگی مولایمان حضرت علی(ع) می تراود و همین امر باعث شده تا کشور ما دارای پیشینه قوی باشد.

وی اصلي‌ترين مشخصه حكومت اسلامي را ولايت فقيه دانست و اظهار داشت: رهبر عظیم الشان انقلاب نعمت بزرگی برای ما هستند و در تمامی زمینه ها با تدابیر هوشمندانه خود ملت ایران را هوشیار کردند و در برابر توطئه دشمنان بیمه کردند.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیانات مقام معظم رهبری همواره راهگشاست و کشور را به سوی تعالی و پیشرفت رهنمون می سازد و با نگاه نافذ و دور اندیش خود سره را از ناسره تبیین و تشریح می دارند.

بیاتیان در پایان یاد آور شد: به برکت وجود ولایت فقیه امروز ما درجامعه ای سالم و سرشار از امنیت زندگی می کنیم و به همین دلیل هیچگاه در کشور ما نقشه و ترفندهای شوم دشمنان به ثمر نخواهد نشست.