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۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۶:۰۷

امام جمعه موقت کرمان:

دنیا اقتدار نظام ایران را مشاهده کرد/ نتایج اجلاس برای ایران قابل توجه است

دنیا اقتدار نظام ایران را مشاهده کرد/ نتایج اجلاس برای ایران قابل توجه است

کرمان - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت کرمان با اشاره به نتایج قابل توجه اجلاس سازمان ملل برای ایران گفت: ایران نشان داد که یکی از قدرتهای بزرگ منطقه ای است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی زاده در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان به نشست سازمان ملل اشاره کرد و گفت: در این اجلاس با سخنرانی منطقی و هوشمندانه رئیس جمهور بسیاری از دaمنان نا کام ماندند.

وی افزود: به واقu استدلال و درایتی که در سخنرانی رئیس جمهور بود نشان داد ایران اسلامی یک قدرت منطقه ای و جهانی است و باید در تمام معادلات منطقه ای ایران را به عنوان یک قدرت در نظر گرفت.

امام جمعه موقت کرمان ادامه داد: نتایجی که در این سفر به ثمر نشست و درخواستهای مکرر برای دیدار با هیئت بلند پایه ایرانی با برنامه ریزی به دست آماده است و این روند باید ادامه یابد.

وی گفت: دشمن از ابتدای انقلاب همیشه نقش مخربی داشته است و سعی داشته با روشهای مختلف به کشور صدمه بزند اما باید هوشمندانه با دشمنی ها روبرو شد.

امام جمعه موقت کرمان ادامه داد: در واقع ایران با تمدنی غنی و فرهنگ مثال زندنی می تواند جلوی افراد شرور را بگیرد  و اجازه ندهد به نظام اسلامی صدمه بزنند.

وی ادامه داد: اگر مذاکره ای نیز قرار باشد انجام شود باید با رعایت اصول و حفظ احترام متقابل باشد و خطوط قرمز نیز رعایت شود.

وی به اهمیت سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: باید ایران اسلامی نقش مهم خود را در این عرصه به خوبی ایفا کند.

وی همچنین به هفته دفاع مقدس اشاره کرد و خواستار فرهنگ سازی دوران دفاع مقدس در نسل جوان و همچنین جامعه شد و گفت: باید از این گنجینه محافظت کنیم.
 

کد مطلب 2143948

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