دنیا اقتدار نظام ایران را مشاهده کرد/ نتایج اجلاس برای ایران قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی زاده در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان به نشست سازمان ملل اشاره کرد و گفت: در این اجلاس با سخنرانی منطقی و هوشمندانه رئیس جمهور بسیاری از دaمنان نا کام ماندند.

وی افزود: به واقu استدلال و درایتی که در سخنرانی رئیس جمهور بود نشان داد ایران اسلامی یک قدرت منطقه ای و جهانی است و باید در تمام معادلات منطقه ای ایران را به عنوان یک قدرت در نظر گرفت.

امام جمعه موقت کرمان ادامه داد: نتایجی که در این سفر به ثمر نشست و درخواستهای مکرر برای دیدار با هیئت بلند پایه ایرانی با برنامه ریزی به دست آماده است و این روند باید ادامه یابد.

وی گفت: دشمن از ابتدای انقلاب همیشه نقش مخربی داشته است و سعی داشته با روشهای مختلف به کشور صدمه بزند اما باید هوشمندانه با دشمنی ها روبرو شد.

امام جمعه موقت کرمان ادامه داد: در واقع ایران با تمدنی غنی و فرهنگ مثال زندنی می تواند جلوی افراد شرور را بگیرد و اجازه ندهد به نظام اسلامی صدمه بزنند.

وی ادامه داد: اگر مذاکره ای نیز قرار باشد انجام شود باید با رعایت اصول و حفظ احترام متقابل باشد و خطوط قرمز نیز رعایت شود.

وی به اهمیت سیاست خارجی اشاره کرد و گفت: باید ایران اسلامی نقش مهم خود را در این عرصه به خوبی ایفا کند.

وی همچنین به هفته دفاع مقدس اشاره کرد و خواستار فرهنگ سازی دوران دفاع مقدس در نسل جوان و همچنین جامعه شد و گفت: باید از این گنجینه محافظت کنیم.

