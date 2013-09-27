دفاع مقدس سند پر افتخار ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سید محمد رضا حسینی ظهر جمعه در ششمین روز از هفته گرامیداشت دفاع مقدس در جمع نمازگزاران جمعه دامغانی در مصلی امام خمینی(ره) این شهر اظهار داشت: عزت و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت حماسه عظیم و دفاع مقدس است که با رشادت ها و جانفشانی های ملت ایران در طول دوران 8 سال دفاع مقدس خلق شد.

وی یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران دارای هویتی ارزشمند است که این هویت در 8 سال دفاع مقدس و با حضور رزمندگان و ایثارگران به دست آمد.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان دامغان اضافه کرد: در طول 8 سال دفاع مقدس ملت ایران تنها و با اتکا به تقوا و ایمان الهی با رژیم بعثی عراق و حامیان او مبارزه کرد و با اتکا به تقوای الهی توانست به پیروزی دست پیدا کند.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حماسه سازان دفاع مقدس و سرداران و سه هزار شهید والامقام استان سمنان اظهار داشت: این استان با داشتن نیروهای توانمند توانست در خلق حماسه عظیم دفاع مقدس نقش آفرین باشد و با این حضور برگ زرینی را در تاریخ انقلاب به ثبت رساندند.

حسینی در خاتمه با بیان اینکه شهرستان دامغان با 614 شهید، دو هزار و 500 جانباز و 32 آزاده نیز توانست در کنار دیگر رزمندگان، دین خود را به نظام انقلاب ادا کند، خاطر نشان ساخت: وظیفه امروز ما این است که از دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس پاسداری کنیم و فرهنگ ایثار وشهادت و دفاع مقدس را به نسل های آینده منتقل کنیم.

هفته گرامیداشت دفاع مقدس از 31 شهریور تا ششم مهر ماه است.