ساماندهی مشاغل اولویت اصلی شهرداری شیراز است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پاک فطرت با بیان اینکه اکنون عزم شهرداری برای ساماندهی مشاغل مزاحم شهری کاملا جزم است و با یادآوری اینکه بیش از 12 هزار شغل مزاحم در شیراز وجود دارد، اظهار داشت: طبق قانون شش هزار و 400 شغل از این تعداد باید از محدوده شهر شیراز خارج شوند.

وی با تأکید بر اینکه تمکین از قانون برای همگان یک اصل است با ابراز رضایت از فعالیتهای صورت گرفته از سوی معاونت خدمات شهری و نیز مناطق 9گانه در جهت ساماندهی مشاغل مزاحم، تصریح کرد: شهروندان نباید برای دریافت خدمات دچار سردرگمی شوند و فراتر از آن اینکه باید خدمات مناسب تر و رقابتی تر هم دریافت کنند.

پاک فطرت ادامه داد: مراکزی که به هر دلیل بدون هیچ نظم و انظباتی در گذشته ایجاد شده اکنون کانون معضلات متعدد شده است که همگان بویژه صاحبان این مشاغل بر مشکلات آن اشراف و اذعان دارند.

پاک فطرت افزود: فروشدگان آهن آلات، سازندگان درب و پنجره، سنگ فروشی ها، سازه های بتنی(تیرچه و بلوک)، نمایشگاه ها و تعمیرگاه های متعدد خودروهای سنگین؛ همه این معضلات گریبانگیر شیراز شده که ایجاد گره های ترافیکی تنها یکی از عواید منفی آنست.

شهردار شیراز با بیان اینکه ساماندهی این مشاغل از دو، سه سال گذشته و برخی بیشتر و کمتر در حال برنامه ریزی و اجراست از پایان عملیات اجرایی و یا کلنگ زنی مراکز جدید در آینده ای نزدیک خبر داد.

پاک فطرت در توضیح تأمین این زیرساختها گفت: مرکز ساماندهی سازه های بتنی (تیرچه و بلوک) در زمینی 18 هکتاری آماده کلنگ زنی است که البته سه مرکز دیگر هم باید امکان سنجی و مکان یابی شود.

وی افزود: سایت فروشندگان آهن و سازندگان درب و پنجره و ... در 86 هکتار در حریم شهر شیراز و در نزدیکی شهرک بزرگ صنعتی شیراز آماده افتتاح است.

شهردار شیراز سایت ساماندهی نمایشگاه ها و فروشگاه های قطعات خودروهای سنگین و نیمه سنگین در 100 هکتار در بزرگراه خلیج فارس در شرق شیراز را در جنوب کشور بی نظیر توصیف و اذعان کرد: این مرکز که با مشارکت شهرداری و بخش خصوصی در حال آماده سازی است می تواند به مرکزی برای ورود و جذب مشاغل مرتبط از نقاط مختلف شیراز و نیز جنوب کشور به این مرکز تبدیل شود.

وی با بیان اینکه خیابان تیموری شیراز، سال ها به عنوان مرکزی برای تأمین مواد غذایی کلی در شیراز مطرح بود، گفت: پس از بهره برداری از مجتمع بازرگانان در جنوب بولوار رحمت در سال های گذشته و در ادامه تلاش برای رفع این معضل اکنون مرکز بزرگ شهید منتظری در شرق شیراز مراحل نهایی آماده سازی را می گذراند که البته با استقبالی که صورت گرفته می توان واگذاری این مجتمع را از سه ماه اول سال 93 در آن آغاز کرد.

شهردار شیراز همکاری صاحبان این مشاغل به عنوان سرمایه گذاران اصلی در ایجاد سایت های ساماندهی را بسیار مهم دانست و افزود: با به فعل تبدیل کردن این نقاط قوت شهر مقدس شیراز به شهری بهتر و عاری از معضلات ترافیکی، بصری و ... تبدیل می شود و جا برای کارهای بهتر در بهبود منظر شهری بیش از گذشته باز می شود.

وی بیان کرد: مکان فعلی این مشاغل پس از استقرار مشاغل در مراکز جدید، به عنوان دفتر کار و فروش و نیز به مراکزی بالقوه برای سرمایه گذاری بخش خصوصی تبدیل می شود.