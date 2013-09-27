جای خالی تورهای گردشگری با "موضوع آب، آداب و قنات"

به گزارش خبرنگار مهر، هرسال همزمان با 27 سپتامبر سازمان جهانی جهانگردی، شعاری را در حوزه گردشگری اعلام می کند تا کشورها بر اساس آن شعار، به موضوع یاد شده اهمیت بیشتری بدهند. امسال نیز شعار روز گردشگری "گردشگري و آب:حفاظت از آينده مشترك" اعلام شده است. این شعار را کارشناسان گردشگری از این دید بررسی می کنند که غیر از اهمیت زیست محیطی آب می توان از این فرصت بوجود آمده برای اجرای تورهای گردشگری با موضوع آب استفاده کرد.

به عنوان مثال، فریبر آقایی از کارشناسان گردشگری به خبرنگار مهر گفت: بسیاری از اوقات مردم ایران دارای آداب و رسوم متفاوتی هستند که به نوعی به آب مربوط می شود مانند رسم آب پاشی در عید نوروز که توسط زرتشتی های مقیم یزد اجرا می شود و یا دعای باران که در مناطق خشک و کویری برگزار می شود.

وی گفت: در کنار تمام این موارد،استفاده از مناطق دیدنی ایران که به نوعی با مقوله آب در ارتباط است می تواند موضوع دیگری برای اجرای تورهای گردشگری باشد مانند برگزاری تور بازدید از سازه های آبی شوشتر و یا قنات ها و کاریزهایی که اغلب آنها در استان یزد و یا اصفهان کارآیی دارند.

آقایی گفت: اگر چه وجود این قنات ها و کاریزها هنوز هم در میان مردم مورد استفاده قرار می گیرد اما برخی از آنها نیز تاریخی هستند و جاذبه دیدن آنها را دو چندان می کند با این حال می توان از این فرصت برای معرفی اهمیت آب برای زندگی بشر در ایران استفاده کرد.

وی ادامه داد: گردشگری با علایق ویژه یکی از طرح هایی بود که با رفت و آمد مدیران سازمان میراث فرهنگی به فراموشی سپرده شد درحالی که در کشورهای دیگر زمانی که مسافر به یک آژانس گردشگری مراجعه می کند با انواع و اقسام تورها مواجه می شود اما در ایران هنوز این تورها جایگاه خود را پیدا نکرده اند درالی که می توان تور گردشگری و آب را به عنوان یکی از تورهای گردشگری با علائق ویژه به مسافران خارجی پیشنهاد کرد.

اگر چه به گفته آقایی، معرفی بسیاری از آداب و رسوم و مکان های تاریخی و مهندسی آب می تواند برای برگزاری تورهای گردشگری با موضوع آب و همخوان با شعار روز جهانی گردشگری فرصت مناسبی باشد، اما امسال که روز جهانی گردشگری مصادف با روز تعطیل سازمان متولی گردشگری بود، با سکوت مواجه شد و تنها برنامه ای که مختص به گردشگری بود، بازدید رایگان از موزه هایی بود که شاید در روز جمعه به روی بازدیدکنندگان باز بوده باشند.