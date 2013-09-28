نتایج سرشماری حیات وحش فارس اعلام شد

محسن جعفری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سرشماری تابستانه حیات وحش با بیان اینکه در این سرشماری گونه های نادری تحت شمارش قرار می گیرند، افزود: سرشماري جمعيت حيات وحش استان سالانه انجام می شود.

وی اظهار داشت: سرشماري جمعيت حيات وحش استان توسط حوزه معاونت طبيعي اداره كل متشكل از كارشناسان محيط زيست طبيعي و ماموران اجرايي گارد محيط زيست انجام مي شود.

وی تاکید کرد: هدف اين كار برآورد جمعيت حيات وحش استان ، كسب اطلاع از وضعيت زاد و ولد حيوانات نسبت به سال گذشته، بررسي عوامل تهديد و نقاط قوت مناطق و شناسايي مناطق مستعد جهت ارتقاي سطح حفاظتي وشناسايي زيستگاههاي مناسب و مستعد جهت احياء جمعيت گونه هاي متنوع پستاندار است.

جعفری نژاد در خصوص مناطق سرشماری شده گفت: سرشماري جمعيت حيات وحش از مناطق تحت مديريت سازمان محيط زيست به صورت سراسري در كشور انجام مي شود اما در مناطق سردسير زودتر از مناطق گرمسير صورت مي گيرد.

معاون نظارت و پايش محيط زيست استان فارس اظهار داشت: این سرشماری در پارك ملي بمو بهرام گور، ميانجنگل فسا، خرمنكوه، آبشار مارگون، بهشت گمشده، دره باغ بوانات، ميانكتل، بيدبيده آباده، پادنا و مل بلند فيروزآباد، و كوه دراء ممسني، چاه نفت ، كوه سياه ارسنجان كوهستان ، مزايجان داراب، كوه گرم جهرم، بختگان، ، خرمنكوه، هرمود لارستان، كوه هوا و تنگ خور و... انجام شده است.

وی ادامه داد: در این راستا سرشماری در زیستگاه های موجود در استان انجام و به صورت پاییزه و تابستانه است.

جعفری نژاد افزود: بر اساس سرشماری تابستان امسال سه هزار و 444 راس قوچ و میش، چهار هزار و 624 کله بز، 478 گورخر،201 راس آهو و 180 راس جبیر سرشماری شده است.

وی با اشاره به تفاوت سرشماری امسال با سال گذشته گفت: در سرشماری تابستانه حیات وحش در استان فارس برای اولین بار منطقه دره باغ بوانات نیز مورد سرشماری قرار گرفت.

معاون نظارت و پايش محيط زيست استان فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در سال جاری وضعیت جمعیتی حیات وحش در استان بهبود یافته اظهار داشت: به عنوان نمونه در تابستان سال گذشته 380 راس گورخر، یک هزار و 942 راس کله بز و 152 راس آهو شمارش شده بود که این رقم در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است.

وی در خصوص دلایل افزایش جمعیت این گونه ها در استان فارس بیان کرد: عمده ترین دلیل آن افزایش تعداد گشتهای محیط زیست، مدیریت منابع آبی و ایجاد آبشخور، جلوگیری از شکار غیرقانونی و ... است.