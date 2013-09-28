کاظم بردبار در خصوص آتش سوزیهای امسال در عرصه های جنگلی استان فارس به خبرنگار مهر گفت: در سال جاری به دلیل برخی از سهل انگاریها شاهد آتش سوزیهای گسترده در جنگلهای استان بودیم که این روند نگران کننده بود.
مدیر کل منابع طبیعی استان فارس بیان کرد: در سال جاری بیش از دو هزار و 400 هکتار از جنگلهای استان فارس در آتش سوخت در حالیکه در سال گذشته این میزان فقط 480 هکتار بود.
وی با اشاره به رشد پنج برابری این آتش سوزیها بیان کرد: در این حوادث میزان زیادی از جنگلها و پوششهای گیاهی در آتش سوختند در حالیکه این گیاهان ارزش بسیاری داشتند.
بردبار ادامه داد: بر اساس آخرین نتایج بیش از 50 میلیارد تومان خسارت به پوششهای گیاهای استان وارد شد.
مدیر کل منابع طبیعی استان فارس گفت: در این حریق ها بیشتر پوششهای گیاهی و همچنین درخت و درختچه از بین رفتند که بسیار نگران کننده است.
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