اسماعیل دلشاد در خصوص برگزاری این مسابقات در شیراز بیان کرد: در این دوره از مسابقات چهار تیم حضور داشته که یک تیم انصراف داد.

وی ادامه داد: از این رو مسابقات با حضور تیمهای ایثار تهران، فارس و هرمزگان برگزار شد.

رئیس هیئت جانبازان و معلولان استان فارس در رابطه با نتایج این دوره از مسابقات اظهار داشت: تیم فارس در اولین بازی خود توانست تیم بسکتبال معلولان کهریزک را شکست دهد همچنین تیم فارس در بازی دیگر 60 بر 46 ایثار تهران و 75 بر 54 هرمزگان را شکست داد.

دلشاد در بخش دیگری از سخنان خود از عدم حمایت از تیم سوپر لیگ بسکتبال استان بیان کرد: این تیم در سال گذشته با نتایج مطلوبی که به دست آورد توانست به سوپر لیگ صعود کند.

وی گفت: اما این تیم به دلیل عدم حمایت مالی و با توجه به اینکه بیش از 70 درصد از اعضای تیم سوپر لیگ بسکتبال قطع نخاع هستند و قادر به سفر با اتوبوس نیستند هیچکس حمایت نکرد و این تیم از حضور در مسابقات باز ماند.

رئیس هیئت جانبازان و معلولان استان فارس افزود: استان فارس تنها استانی است که دو تیم بسکتبال جانبازان و معلولان در لیگ دارد اما هیچ حمایتی از این تیمها نمی شود.