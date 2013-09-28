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۶ مهر ۱۳۹۲، ۸:۳۷

جهانبخش در گفتگو با مهر:

وظیفه شهردار مشهد تنها شهرسازی نیست/ لزوم توجه به رشد متوازن شهر

وظیفه شهردار مشهد تنها شهرسازی نیست/ لزوم توجه به رشد متوازن شهر

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه وظیفه شهردار از تولد تا مرگ است، گفت: کار شهردار مشهد تنها پرداختن به امور شهرسازی و پرداختن به مسائل عمرانی نیست.

محمد حسین جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کار شهردار تنها پرداختن به امور شهرسازی نیست و در این راستا یکی از اولویت‌های شهردار جدید مشهد با آگاهی از مسائل اجتماعی برقراری رشد متوازن در پایتخت معنوی است.

وی افزود: برقراری رشد متوازن و رسیدگی به مناطق نابرخوردار یکی از رویکردهای شورای چهارم مشهد و شهردار است.

عضو شورای شهر مشهد با تاکید بر اینکه رویکرد اجرایی پایتخت معنوی را متحول می‌سازد، تصریح کرد: شهردار جدید در برنامه‌هایی که به شورای شهر ارائه داده رسیدگی به وضعیت حاشیه‌نشینی و معضلات این بخش را نیز از دیگر اولویت‌های کاری خود اعلام کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سوال که آیا شهردار سیاسی می‌تواند به امور شهری بپردازد، عنوان کرد: صولت مرتضوی سبقه سیاسی ندارد و در عمل کارهای اجرایی و عمرانی را انجام داده است.

جهانبخش ادامه داد: مرتضوی به عنوان فردی که سبقه اجرایی دارد انتخاب شده بنابراین باید دست از شائبه‌ها برداشت و به دنبال راهکار حل مشکلات شهری بود.

عضو شورای شهر مشهد افزود: رسانه ها نیز باید دست از شایعه پراکنی و ایجاد شائبه در خصوص انتخاب شهردار جدید بردارند و با شناسایی معضلات و آسیب‌ها به شهرداری راهکار ارائه کنند.

به گفته وی شهرداری نهادی اجتماعی است و شهردار جدید با شناسایی چالش‌ها و مشکلاتی که در پایتخت معنوی وجود دارد وارد عرصه مدیریت شهری شده است.

 

کد مطلب 2144045

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