حجت الاسلام حسین سبحانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گشایش قفل 34 ساله رابطه ایران با آمریکا نیازمند زمان است و در این راستا آمریکایی‌ها باید اعتماد و اطمینان لازم را به نظام اسلامی بدهند و از سلاح تحریم ها برای فشار بر این کشور استفاده نکنند چرا که زبان سخن با جمهوری اسلامی احترام و تکریم است.

وی بیان کرد: اگر قرار است مذاکره‌ای میان ایران و آمریکا صورت بگیرد باید اعتماد و اطمینان لازم به نظام اسلامی داده شود و از سویی دیگر آمریکا نیز نباید تنها منبع اطلاعی‌اش کانال‌های ضدایرانی و صهیونیستی باشد و مدام با استفاده از سلاح تحریم بر ملت ایران فشار آورد.

سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل عزت نظام اسلامی را حفظ کرد

وی ادامه داد: آمریکا نمی‌تواند همزمان هم حرف از مذاکره بزند و هم به تشدید تحریم‌ها بپردازد زیرا این امر موجب سلب اعتماد نظام اسلامی خواهد شد و راه مذاکره را مسدود می کند.

وی با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل اظهار کرد: سخنرانی رئیس جمهور برخلاف نظر منتقدان عزت نظام اسلامی را حفظ کرد و به همگان نشان داد که جمهوری اسلامی به دنبال جنگ و خونریزی نیست و صلح و اعتدال منش دیپلماسی این کشور است.

وی با بیان اینکه برخی بر این اعتقادند که دیگر نمی توان به مذاکره میان ایران و آمریکا خوش بین بود، افزود: عده ای گمان کرده اند دست ندادن روحانی با اوباما بر مشکلات نظام اسلامی و تشدید تحریم ها می افزاید در حالی که رئیس جمهور از موضع قدرت و اقتدار، عزت نظام اسلامی را حفظ کرد و از سویی نمی توان انتظار داشت یخ رابطه ایران با آمریکا یک شبه باز شود.

به گفته وی اصطلاح نرمش قهرمانه به معنای باج دادن به غربی ها نیست بنابراین نباید عزت نظام را لگدمال کرد.

بازنگری سیاست های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی سپس با تاکید بر اینکه اقدام آمریکا و سخنان اوباما برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران حرکتی عقلانی و معقول است، عنوان کرد: اینکه آمریکا برای مذاکره با ایران اعلام آمادگی کرده حرکتی واقع ‌بینانه بوده و موجب می شود یخ رابطه میان این دو کشور باز شود.

به گفته وی درخواست آمریکا برای تعامل و مذاکره با نظام اسلامی نشانگر این است که این کشور در سیاست های خود در قبال جمهوری اسلامی بازنگری لازم را داشته است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آمریکایی ها علاوه بر تغییر در رفتار و گفتار باید در عمل نیز امتیازاتی را برای ایران قائل شوند و منافع جمهوری اسلامی را در نظر بگیرند زیرا در غیر این صورت مذاکره صرف مسئله ای را حل نخواهد کرد.

تناقض در گفتار و عمل آمریکا

وی با اعلام اینکه در گذشته تناقضاتی در گفتار و عمل آمریکا وجود داشته، افزود: در گذشته نیز تصمیم‌گیران سیاست خارجی آمریکا در رابطه با مذاکره با ایران و اعتراف به حق نظام اسلامی در خصوص مساله هسته‌ ای حرف هایی زده اند اما در عمل، خلاف گفتار و رفتار خود اقدام کرده اند.

حجت الاسلام سبحانی نیا یادآور شد: امروز غرب و آمریکایی ها معتقدند دولت جدید در نظام اسلامی با رویکرد خاصی آغاز به کار کرده و به دنبال ایجاد فضایی برای همکاری در صحنه بین‌المللی است بنابراین آنان تمایل ندارند که راه تعامل و مذاکره با این دولت بسته شود زیرا می دانند این کشور از قدرت بسیاری در عرصه بین المللی برخوردار است.