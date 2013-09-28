به گزارش خبرنگار مهر، در بخش سوم بررسی انتظارات و مطالبات مردم استان تهران از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حسین گروسی نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر ارزیابی عملکرد چندین ساله استانداری تهران اظهار داشت: علیرغم اینکه یکی از شاخصهای توسعه، دقت در انتصاب مدیران کارآمد است، متاسفانه طی پنج سال گذشته شاهد انتصاب نیروهایی بودیم که به سرعت دستخوش تغییر و تحول می شدند و از ثبات مدیریتی آنچنانی برخوردار نبودند.

گروسی ادامه داد: از سویی دیگر بسیاری از پروژه های تعریف شده در حوزه انتخابیه مانند پروژه فاضلاب قدس، بیمارستان شهریار و ملارد، مترو و... علیرغم برخورداری از مصوبه دولتی، هنوز نیمه تمام و بلاتکلیف است، در مجموع به اعتقاد بنده پروژه های توسعه ای استان تهران طی چندین سال گذشته به دلیل وجود نیروی های ناکارآمد و سوء مدیریت تعطیل بود.

وی افزود: در این راستا استان تهران به لحاظ شاخصه های توسعه ای، همچنین سرانه های درمانی، اشتغال و.. روز به روز شاهد معضلات عدیده ای بود.

عدم ثبات مدیریتی، فرصت برنامه ریزی را از مسئولان می گیرد

نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه عملکرد مسئولان شهرستانی در این زمینه چطور بود، گفت: شهرستانها امکانات محدودی در اختیار دارند و بدون حمایت استان نمی توانند کاری از پیش ببرند، در شهرستانها بیشتر شاهد تغییر و تحول بودیم بنحوی که 9 فرماندار طی سه سال در حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد تغییر پیدا کرد.

گروسی بیان کرد: به طور قطع فرمانداران با این سرعت تغییرات نمی توانستند کاری از پیش ببرند چراکه نه فرصت برنامه ریزی داشتند و نه اشراف بر منطقه، از سویی دیگر نیز به دلیل توزیع ناعادلانه و قطره چکانانه بودجه ها در استان، با کمبود امکانات و بودجه مواجه بودند که این اعتبارات نمی توانست مشکلات عدیده شهرستانهای اطراف تهران را رفع کند.

این مسئول متذکر شد: به همین دلایل زمانی که از شهر تهران خارج شده و به شهرستانهای اطراف آن از جمله قدس، ملارد و برخی مناطق شهریار بروید، فکر می کنید که هزاران کیلومتر از پایتخت دور شده اید، این مساله مربوط به مسئولان شهرستانی نیست و استان نقش عمده و اساسی را ایفا می کند.

فکر توسعه ای هاشمی؛ روزنه امیدی برای بهبود شاخصهای توسعه استان است

وی در زمینه انتظارات از استاندار جدید تهران، اظهار داشت: خوشبختانه سید حسین هاشمی به مسائل صنعتی آشنا است و فکر توسعه ای دارد، امید می رود با همکاری و تعامل بسیار نزدیک مسئولان اجرایی و نمایندگان مجلس بتوانیم شاخصهای توسعه استان را بهبود بخشیم.

نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد فقدان امکانات رفاهی، عمرانی، درمانی، راه، صنعت و به ویژه اشتغال را از مهمترین مسائل فعلی استان تهران برشمرد و خاطرنشان کرد: استاندار جدید با توجه به پیشینه موفقی که در حوزه صنعت دارد، از شاخصهای لازم برای توسعه استان تهران برخوردار است و امید می رود استان تهران در پیشرفت و تعالی تمام حوزه ها، به عنوان الگویی برای کشور مطرح شود.

پروژه فاضلاب قدس با 95 درصد پیشرفت فیزیکی، سه سال تعطیل مانده است

وی با اشاره به آیین نامه ممنوعیت فعالیت واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری تهران، گفت: این آیین نامه مربوط به سالهای گذشته است که راهکارهای زیست محیطی مانند امروز پیشرفته نبود اما در حال حاضر امکان کنترل آلایندگی ها وجود دارد و می توان با استقرار صنایع سبز و... بدون ایجاد آلودگی های زیست محیطی، به رونق تولید و صنعت و به دنبال آن اشتغالزایی پرداخت.

گروسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات عدیده موجود در حوزه انتخابیه، یادآور شد: بسیاری از پروزه های عمرانی سه شهرستان شهریار، قدس و ملارد که دارای مصوبه دولت نیز هستند، به دلایل مختلف نیمه کاره و بلاتکلیف رها شده اند، پروژه فاضلاب قدس یکی از این پروژه ها است که با حدود 95 درصد پیشرفت فیزیکی، سه سال تعطیل و معلق مانده است و مردم این منطقه آب آلوده مصرف می کنند در حالیکه می توان با اختصاص مبلغی جزئی این شبکه فاضلاب را به بهره برداری رساند.

بررسی پروژه های نیمه تمام و تسریع در روند بهره برداری، اولین مطالبه مردم از استاندار جدید

وی ادامه داد: کمبود تخت بیمارستانی نسبت به سرانه های استاندارد، یکی دیگر از معضلات حوزه انتخابیه است که در این زمینه متاسفانه بیمارستان شهریار که سه موصبه دولتی نیز به همراه دارد هنوز به سرانجامی نرسیده است، همچنین مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد از احداث پنج شهرک صنعتی و مترو که از مصوبات دولتهای قبلی است و از مهمترین شاخصهای توسعه محسوب می شود، محروم هستند.

این مسئول خطاب به سید حسین هاشمی بیان کرد: انتظار مردم از استاندار جدید این است که رسیدگی به وضعیت پروزه های نیمه تمام استان و تسریع در روند بهره برداری از آنها را در اولویت کاری خود قرار دهد، در مرحله دوم نیز احداث شهرکهای صنعتی و توسعه صنعت، تولید و اشتغال استان مورد بررسی قرار گیرد.

تفکیک ادارات کل غرب و شرق استان امری ضروری است

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی از تفکیک ادارات کل غرب و شرق استان و اصلاح نحوه تخصیص بودجه تهران در مقایسه با سرانه کشوری به عنوان مهمترین تصمیمات استراتژیکی که باید در استان تهران اتخاذ شود یاد کرد و گفت: در حال حاضر مردم شهرستانهای استان مجبور هستند برای انجام کوچکترین کارهای اداری به تهران بزرگ مراجعه کنند که این مساله موجب افزایش ترافیک و به تبع آن آلودگی هوا می شود.

گروسی به جداسازی فرماندهی انتظامی ویژه غرب و شرق استان اشاره و تاکید کرد: در صورتی که سایر ادارات استان نیز همانند نیروی انتظامی به دو بخش غرب و شرق استان تفکیک شود، علاوه رفع مشکل مردم، نظارت بیشتر و بهتر بر عملکرد دستگاه ها و ارتقای سطح خدمات رسانی را به دنبال خواهد داشت.

بودجه نامتناسب تهران موجب فقر در شهرستانهای استان شده است

وی اظهار داشت: تصمیم مهم دیگری که باید در سطح استان اخذ شود، اصلاح بودجه تهران در مقایسه با سرانه کشوری است و استانداری باید کاری کند تا میزان بودجه تهران با سرانه های کشوری برابری کند، در حال حاضر برغم اینکه 12 میلیون نفر در این استان زندگی می کنند سرانه بودجه تهران پایین ترین حد در مقایسه با استانهای دیگر است و متاسفانه شاهد فقر در شهرستانهای اطراف تهران هستیم بنابراین نحوه تخصیص بودجه تهران نسبت به سرانه کشوری باید مورد بررسی قرار گیرد و اصلاح شود.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی افزود: امید میرود استاندار جدید این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دهد.

گفتگو از مهدیه رضایی