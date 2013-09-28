انسیه غفوری شعرباف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایتخت معنوی باید مظهر معنویت و فرهنگ باشد و در این راستا در ساخت و سازها و ایجاد مجتمع های تجاری توجه به معنویت به عنوان اصلی اساسی در اولویت است.

وی ادامه داد: شورای چهارم به معماری ایرانی اسلامی و حال و هوای معنوی مشهد توجه ویژه ای دارد زیرا این شهر به دلیل وجود بارگاه منور رضوی و تردد سالانه 30 میلیون زائر تکلیف سنگینی در انتقال حس معنویت به زائران و مجاوران برعهده دارد.

به گفته وی هر زائری که به مشهد سفر می‌کند باید در هر نقطه‌ای از شهر که می‌ایستد بارگاه منور رضوی را مشاهده کند اما متاسفانه امروز به دلیل ساخت و سازهای بی‌رویه و افسارگسیخته نه تنها در شهر بارگاه امام دیده نمی‌شود بلکه در اطراف حرم نیز چیزی جزء ساختمان‌های تجاری و سربه فلک کشیده دیده نمی‌شود و این امر برای دومین کلانشهر مذهبی جهان مایع سرافکندگی است.

عضو شورای شهر مشهد یادآور شد: اگر در ساخت و سازها روحیه معنویت و فرهنگ رضوی وجود داشته باشد آنگاه هم می توان سرمایه گذاریهای لازم را در این شهر داشت و هم می توان به ترویج فرهنگ رضوی پرداخت.