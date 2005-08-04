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۱۳ مرداد ۱۳۸۴، ۱۴:۲۲

در بيانيه جامعه اسلامي مهندسين آمده است:

پيشرفت كشور در گرو استفاده از همه نيروها و ظرفيت ها است// دكترين سياست خارجي ايران تعامل سازنده با ساير كشورهاست

جامعه اسلامي مهندسين با انتشار بيانيه اي با اشاره به آغاز به كار دولت دكتر محمود احمدي نژاد استفاده از همه امكانات، ظرفيتها و نيروهاي خدوم و شايسته را مورد تاكيد قرار داد و اعلام كرد: پيشرفت كشور در گرو استفاده از همه امكانات و ظرفيتهاي كشور و نيروهاي مخلص، كارآمد، خدوم و شايسته و با تجربه از همه جريانات سياسي است.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، جامعه اسلامي مهندسين در اين بيانيه همچنين اصل تنفيذ حكم رياست جمهوري توسط مقام معظم رهبري را مورد اشاره قرار داده و يادآور است: اصل تنفيذ كه حضرت امام راحل آن را پايه گذاري كردند ساز و كاري براي پالايش و مهار قدرت است تا از آن سوءاستفاده نشود.

در اين بيانيه تصريح شده است : مردم به رييس جمهور راي مي دهند تا پشتوانه مردمي و مقبوليت رييس جمهور محقق شود و قدرت اجرايي كشور به منتخب مردم سپرده شود ولي تنفيذ حكم رييس جمهور توسط مقام معظم رهبري ، قدرت را پالايش و مهار مي كند به طوري كه حكم تنفيذ تا زماني اعتبار دارد كه رييس جمهور از تعهد خود نسبت به اسلام ، آرمانهاي انقلاب اسلامي و دفاع از حقوق مردم در برابر زورمداران و مستكبرين عدول نكرده باشد.

جامعه اسلامي مهندسين در بيانيه خود به سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در دولت جديد اشاره كرد و تاكيد كرده است: همانگونه كه مقام معظم رهبري فرمودند دكترين سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تعامل سازنده با ساير كشورهاست و اين سياست تغيير نخواهد كرد.

در اين بيانيه آمده است: ملت ايران يك ملت صلح طلب است و با هيچ ملت و دولتي سرستيز ندارد اما در عين حال مقتدرانه از حقوق خود دفاع خواهد كرد.

جامعه اسلامي مهندسين همچنين شناسايي و دستگيري عوامل ترور قاضي حسن مقدس را مورد تاكيد قرار داد و ياد آور شد: ملت ايران كوتاهي نيروهاي امنيتي و انتظامي در شناسايي و دستگيري عوامل ترور قاضي مقدس  را نخواهد بخشيد. انتظار ملت از نيروهاي امنيتي و انتظامي اين است كه در دوران گذر امنيت كشور مخدوش نشود.

بيانيه جامعه اسلامي مهندسين اهميت برخورداري ملت ايران از فناوري صلح آميز هسته اي را مورد اشاره قرار داده و تاكيد كرده است: اهميت برخورداري از فناوري صلح آميز هسته اي با ملي شدن صنعت نفت مقايسه شده و امروز همه آحاد ملت ايران خواهان برخورداري از تكنولوژي صلح آميز هسته اي هستند لذا از مسئولان كشور مي خواهيم به زورگوييهاي بيگانگان توجه نكرده و از حقوق ملت ايران شجاعانه و مدبرانه دفاع كنند.

کد مطلب 214406

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