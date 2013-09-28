به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزش صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران استان افزود: از این تعداد فوتی های ناشی از سوختگی 2 نفر مرد و 4 نفر زن بودند.

وی اظهار داشت: اين درحالي است كه تعداد جان باختگان سوختگي در مدت مشابه سال قبل 9 نفر بود.

مدیر کل پزشکی قانونی استان زنجان تاکید کرد: خوشبخانه تعداد فوتی های ناشی از سوختگی در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

فروزش به تعداد فوتی های ناشی از مسمومیت با گاز منوکسید کرین در استان اشاره کرد و اظهار داشت: در پنج ماهه نخست سالجاری 3 نفر بر اثر مسموميت با گاز منوكسيدكربن جان خود را از دست دادند .

وی گفت: هر سه نفر فوت شدگان بر اثر منو کسید کربن مرد بودند.

مدیر کل پزشکی قانونی استان زنجان تصریح کرد: در اين مدت تعداد فوتي هاي مسموميت با گاز بدون افزايش يا كاهش نسبت به سال قبل بوده است.