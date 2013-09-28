محسن شرکار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اقتصاد یک پازل است که یکی از دلایل نابه سامانی و افول آن به تحریم‌ها باز می‌گردد اما دلایل دیگر آن ناشی از سوء مدیریت‌ها در داخل کشور بوده است.

وی سپس با تاکید بر اینکه دست دادن روحانی به اوباما در سازمان ملل پرونده تحریم‌ها را نمی‌بست و نباید در این زمینه سطحی‌نگر بود، ادامه داد: در عرصه اقتصاد نباید خوش خیال بود چرا که آنچه مسلم بوده این است که روحانی در سازمان ملل از سر تدبیر و عقلانیت عمل کرد زیرا یک دفعه نمی‌توان انتظار داشت یخ رابطه باز شود و با برقراری یک ارتباط ساده تحریم ها کاهش و اقتصاد سرپا شود.

وی یادآور شد: وضعیت امروز اقتصاد یک شبه به وجود نیامده بنابراین نباید امیدوار بود یک شبه نیز مشکلات در این عرصه حل و فصل شود و اعتقاد دارم دیپلماسی منطقی و راهبردی می تواند غربی ها را به سمت و سوی کاهش تحریم ها و حل مسائل از طریق مذاکره بکشاند.

رئیس کل بانک مرکزی ایران باید اجازه می‌داد بازار در زمینه دلار تصمیم بگیرد

شرکاء در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به قیمت دلار و ارز، عنوان کرد: اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ایران قیمت دلار و ارز را افزایش داد.

وی ادامه داد: ولی الله سیف باید اجازه می داد بازار خود در زمینه قیمت ارز و دلار تصمیمات درست و لازم را اتخاذ کند چرا که بیان این جمله که "هیچ دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ دلار در بازار آزاد و کاهش نرخ ارز وجود ندارد" موجب شد قیمت دلار و ارز افزایش یابد".

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: اظهارات غیرکارشناسی رئیس بانک مرکزی بسیاری را ناامید ساخت و در حال حاضر عده‌ای اعتقاد دارند سیاستهای کنترل تورم و بهبود معشیت در این دولت بازهم راه به جایی نمی برد.

به گفته وی دکتر سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی اگر در این زمینه سکوت می کرد معقولانه و منطقی تر بود هر چند که بنده معتقدم که افت و نوسان دلار نیز احساسی بوده است.

کاهش نرخ ارز و دلار احساسی و هیجانی بود

شرکا با تاکید بر اینکه در زمینه دلار و ارز دو مورد حاکم است، افزود: یک بار با کاهش قیمت آن رشد اقتصادی صورت می‌گیرد و در نهایت تولید شکوفا شده و تورم کاهش می یابد و به افزایش ارزش پولی می انجامد و یک بار هم بر اساس هیجان و احساس و به صورت غیرواقعی کاهش پیدا می‌کند.

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: می توان به جرات گفت با روی کارآمدن دولت یازدهم و وعده‌های رئیس جمهور قیمت دلار و ارز روز به روز به صورت هیجانی کاهش یافت و این کاهش پایدار نیست زیرا دیر یا زود در صورتی که سیف نیز آن سخنان را بیان نمی کرد دلار و ارز افزایش می‌یافت اما من و همه اقتصاددان اعتقاد داریم که رئیس کل بانک مرکزی نباید با سخنان خود به این افزایش دامن می‌زد و باید قدری تامل به خرج می داد.