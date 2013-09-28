حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دیپلماسی منطقی نظام اسلامی با بهره گیری از نرمش قهرمانانه رفته‌رفته غرب و آمریکا را در حوزه عمل نیز به عقب‌نشینی وا می‌دارد.

وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور در سازمان ملل مطابق چهارچوب اصول و ارزشهای نظام اسلامی سخن گفت، افزود: طی چند سال گذشته این نخستین باری بود که نظام اسلامی با چنین اقتدار و عزتی در سازمان ملل حضور می یافت و با این روند می‌توان امیدوار بود که با گذشت زمان تعاملات خوبی میان جمهوری اسلامی و آمریکا صورت پذیرد.

ایران در سازمان ملل نرمش قهرمانانه را به رخ جهانیان کشاند

به گفته وی جمهوری اسلامی در سازمان ملل نرمش قهرمانانه و منطق و صداقت خود را در عرصه دیپلماسی به رخ جهانیان کشاند.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی یادآور شد: نظام اسلامی در سازمان ملل نشان داد که قصد عقب‌نشینی ندارد و مطابق اجازه‌ای که به روحانی داده شده او می تواند در مقابل اقدام عملی آمریکایی‌ها واکنش مثبت نشان دهد و به این کشور بفهاماند که جمهوری اسلامی آماده تعامل با آمریکا و غرب در چهارچوب سیاست‌ها و اصول دیپلماسی است.

تحقق مذاکره رو در رو روحانی و اوباما در صورت امتیاز ارزشمند آمریکایی ها

ترقی در خصوص مذاکره رو در رو روحانی و اوباما، عنوان کرد: این مذاکره در صورتی انجام می شود که آمریکا امتیازات ارزشمندی را به جمهوری اسلامی بدهد و در غیر این صورت ایران تمایلی به گفتگوی رو در رو ندارد.

به گفته وی در صورتی که آمریکا برای مذاکره با ایران چراغ سبز نشان دهد و در موضع گیری عملی خود تغییراتی را ایجاد کند زمینه مذاکره مستقیم میان رئیس جمهور ایران و آمریکا فراهم خواهد شد.

وی تصریح کرد: بنده معتقدم اگر فتوای مقام معظم رهبری به عنوان عامل اعتماد سازی به ساخت سلاح هسته ای مورد توافق و پذیرش غرب و آمریکا قرار بگیرد می توان به مذاکره این دو کشور خوش بین بود.

از بین بردن بهانه غربی ها در رابطه با تحریم ها

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی سپس با اشاره به مذاکرات 5+1 بیان کرد: حضور وزرای خارجه آمریکا، آلمان، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین در این نشست یکی از بزرگترین موفقیت ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران است و در این راستا نظام اسلامی باید در گام های بعدی در عرصه دیپلماسی به گونه ای عمل کند که بتواند تحریم ها را هر چه بیشتر کاهش دهد.

وی با اعلام این مطلب که امروز منش و گفتار نظام اسلامی برای جهانیان بیش از همیشه روشن شده است، گفت: با رویه ای که دولت یازدهم در پیش گرفته امیدواریم بهانه غربی ها در رابطه با تحریم ها از بین برود و پرونده ایران از شورای امنیت به آژانس بازگردانده شود.