به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن تقوي شامگاه جمعه در حاشیه اجرای طرح نظارت بر اماکن عمومی درگفتگو با خبرنگاران افزود: در راستاي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي طرح نظارت براماکن عمومي و واحد هاي صنفي در يک ماهه گذشته درشهرستان ساري به مرحله اجرا درآمد.

وي تصريح کرد:در اين طرح، ماموران پليس اطلاعات و امنيت عمومي از 804 واحد صنفي پوشاک ، آرايش و بهداشتي، كيف و كفش، آرايشگاه هاي زنانه و.. در شهرستان ساري به دوصورت محسوس و غيرمحسوس بازديد که در نتيجه 139 واحد صنفي متخلف به علت عدم رعايت قوانين و مقررات صنفغي اخطار پلمپ دريافت کردند.

رئيس پليس اطلاعات و امنيت عمومي مازندران اضافه کرد:در اين طرح همچنين 108 واحد صنفي متخلف به علت عدم رعايت شئونات اسلامي و تخلفات متعدد صنفي پلمپ شدند.

سرهنگ تقوي با اشاره به جنگ نرم دشمن عليه کشور يکي از مهمترين اقدامات دشمن در جنگ نرم را ترويج فرهنگ منحط غربي در جامعه دانست و افزود: پليس در پاسداري از ارزش هاي انقلاب واسلام با هرگونه ناهنجاري هاي اجتماعي برابر قانون بشدت برخورد خواهد کرد.