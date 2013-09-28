مدیرکل میراث فرهنگی مازندران ضمن برشمردن برنامه های هفته گردشگری به مسئولیت سنگین این سازمان اشاره کرد و گفت: مسئولیت سه سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بسیار سنگین است و مطالبات ما ملی است اما اعتبارات ما استانی است و این مهم پیشبرد برنامه های ما را با مشکل مواجه کرده است.

واگذاری 60 منطقه نمونه گردشگری در مازندران

وی افزود :ما122 منطقه نمونه گردشگری در سطح استان داریم که 60 منطقه واگذار شده است اما سازمان گردشگری هیچ گونه نفوذی در این مناطق ندارد.

سید جلیل مرتضوی امام جمعه رامسر نیز با اشاره به اینکه مازندران سر سبز می تواند به واسطه حضور گردشگران ملی و بین المللی فقر را از بین ببرد ، گفت : برای این منظور باید زیر ساخت های لازم برای دست اندر کاران فراهم شود و مسئولان ذیربط نیز حمایت کنند.

وی افزود : کار های بزرگ توسط مردان بزرگ انجام می شود و ما بر دستان کسانی که موانع پیشرفت شهرستان رامسر را برطرف می کند ، بوسه می زنیم و قدردان زحمات همه مسئولین خواهیم بود.

امام جمعه رامسر با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب عنوان کردند " فقر زیر برگ های سبز در ختان مازندران پنهان شده است " خاطر نشان کرد : بایستی در مسیری گام برداریم که فرهنگ خود را القا کرده و رنگ بدهیم اما رنگ نشویم تا برای همیشه چهره فقر را ریشه کن کنیم.

مرتضوی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه همواره سفر مسئولان به شهرستان رامسر پر خیر و برکت بوده است ، گفت : امید واریم سفر استاندار و هییت همراه به شهرستان رامسر و مردم و مسئولین و سرمایه گذاران بخش خصوصی پر خیر و برکت باشد.

وی همچنین به اقدامات و مطالعات کارشناسی پیرامون طرح منطقه منطقه آزاد گردشگری در شهرستان رامسر اشاره کرد و گفت : امید واریم با حمایت شما دولتمردان عزیز ، سنگ بنای این طرح بزرگ گذاشته شده تا مردم ایران از این پروژه ملی بهره مند شوند.

ربیع فلاح استاندار مازندران نیز گفت: شاخصه مهم استان مازندران، گردشگر پذیر بودن آن است و این استان به لحاظ تاریخی نیز برجسته است.

وی افزود : موقعیت این استان بگونه ای است که اگر برنامه ریزی درست و مدیریت صحیح برا ی این موقعیت ها داشته باشیم، می توانیم بهره برداری مطلوب داشته باشیم.

بخش خصوصی در طرح های گردشگری فعال شود

فلاح اضافه کرد : زمینه های مشارکت بخش های خصوصی در بحث گردشگری را باید فعال کرد.

وی همچنین پیرامون ساماندهی رستوران های بین راهی نوار ساحلی استان مازندران, افزود : اگر چه مشکلات خاصی در گذشته در زمینه ارائه خدمات رفاهی ، تفریحی و حتی بهداشتی داشتیم ولی در حال حاضر وضعیت مطلوبی حکم فرماست.

استاندار مازندران با اشاره به ظرفیت های مازندران و آب و هوای معتدل آن ، خاطر نشان کرد : اگر چه نباید بحث گردشگری را تنها بر مبنای اقتصادی تعریف کرد ، ولی اذعان می شود که باید از تمامی ظرفیت های استان از جمله گردشگری ، کشاورزی ، خدمات رفاهی و تفریحی استفاده کرد.

وی با تا کید بر اینکه بخش خصوصی باید احساس امنیت پایدار و پشتیبانی کند ، تصریح کرد : در این راستا بر ای پیشرفت منطقه باید زمینه های حضور سرمایه گذار خارجی را نیز در استان مازندران فراهم کنیم.

فلاح در بخش دیگری از سخنان خود گفت : باید شرایط استفاده سایر همشهریان وهموطنان از مجموعه تله کابین رامسر فراهم شود.

وی در خصوص واگذاری منابع طبیعی به سرمایه گذاران بخش خصوصی گفت: این واگذاری تنها در حوزه بهره برداری و به صورت قرار داد 99 ساله تنظیم می شودو در این زمینه از سرمایه گذاران که دارای طرح و برنامه باشند استقبال خواهیم کرد.